Учреждения культуры получат от «ВКонтакте» 12 миллионов на развитие своих соцсетей

«Подать заявку и получить грант могут как широко известные музеи, театры и филармонии, так и авторские выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения, вне зависимости от региона. Участвовать в программе можно и онлайн-проектам», — уточнили авторы инициативы.

«ВКонтакте» запустила грантовую программу для организаций, которые создают проекты в области культуры и открывают новые направления в искусстве. Об этом 22 сентября рассказали в пресс-службе компании. Проекты, которые пройдут отбор, получат средства на проведение и продвижение мероприятий в социальной сети.

Принять участие в конкурсе смогут те культурные организации, у которых есть активное сообщество в соцсети. Больше шансов выиграть грант, если там ведутся прямые трансляции. Число подписчиков не имеет значения: важнее актуальность темы и вовлечённость аудитории. Грант можно получить как на продвижение отдельного мероприятия, так и на развитие проекта в целом.



За год соцсеть раздаст 12 миллионов: каждые три месяца будут определяться 10 победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, а раз в год будут раздаваться самые большие призы — пять грантов по миллиону рублей и еще шесть грантов по 500 тысяч.



Министерство культуры также поддерживает цифровизацию культурных событий. Накануне в правительстве выбрали 12 спектаклей и концертов по всей России, которые в рамках нацпроекта «Культура» снимут на несколько камер, смонтируют и покажут на портале «Культура.РФ». Из петербургских мероприятий, правда, в список попали только показы спектакля «Кошкин дом» Государственной филармонии для детей и молодёжи и «Антигоны» ТЮЗа им. А. А. Брянцева.

