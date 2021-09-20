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На участке в Адмиралтейском районе аннулировали более 500 бюллетеней. В них незаконно ставили галочки пациенты Максимилиановской больницы

Участковая избирательная комиссия № 28 в Петербурге аннулировала 528 бюллетеней для голосования по одномандатным округам на выборах в Заксобрание и Госдуму. Их использовали для волеизъявления пациенты находящейся на территории участка Максимилиановской больницы.

Как сообщает в соцсетях 20 сентября проект «Наблюдатели Петербурга», на голосование в лечебнице записалось 264 человека. 17 сентября комиссия направилась туда с бюллетенями и урнами. Ни одного независимого члена комиссии в больницу не пустили, отмечает проект.

Когда комиссия вернулась, оказалось, что все 264 человека проголосовали по всем четырем типам бюллетеней. Пациенты не имели права делать это по одномандатным округам, поскольку не проживают на территории больницы.

По заявлению члена ТИК № 1 Галины Культиасовой, которая заметила это нарушение, голосование было отменено, 528 бюллетеней аннулированы. «Была опасность, что комиссия передумает и признает бюллетени действительными. Но удалось отстоять законное решение», — отметили наблюдатели.

О том, как считают голоса и кто побеждает на выборах в Петербурге, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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