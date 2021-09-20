На участке в Адмиралтейском районе аннулировали более 500 бюллетеней. В них незаконно ставили галочки пациенты Максимилиановской больницы

Как сообщает в соцсетях 20 сентября проект «Наблюдатели Петербурга», на голосование в лечебнице записалось 264 человека. 17 сентября комиссия направилась туда с бюллетенями и урнами. Ни одного независимого члена комиссии в больницу не пустили, отмечает проект.



Когда комиссия вернулась, оказалось, что все 264 человека проголосовали по всем четырем типам бюллетеней. Пациенты не имели права делать это по одномандатным округам, поскольку не проживают на территории больницы.

