По подсчетам наблюдателей от КПРФ и «Яблока», в сейфе должен был оставаться один сейф-пакет, а их оказалось два. Зампред комиссии Наталья Лебедева заявила, что оба пакета — из стационарного ящика для голосования, потому что 18 сентября в урне на участке было так много бюллетеней, что все они не влезли в один сейф-пакет.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Член комиссии с правом совещательного голоса от «Яблока» Мария Матасова заявила, что все бюллетени от 18 сентября поместились в один сейф-мешок, и никакого второго мешка не было. Началась перепалка. Члены УИК, которые три часа назад проголосовали против того, чтобы признать действительными 800 бюллетеней из сейф-мешка якобы «надомного голосования», на этот раз прятали глаза.



На прямой вопрос корреспондента «Фонтанки», сколько мешков бюллетеней выгрузили накануне из урны для голосования, последовал ответ: «Мы вам об этом ничего говорить не будем. Это потом обернётся против нас». Решено было по книгам избирателей посчитать, сколько человек проголосовало на участке. Оказалось, что на выборах в ЗакС проголосовало 92 человека, а на выборах в Госдуму — 93 человека. В этот момент, вместо того, чтобы приступить к подсчету бюллетеней, председатель УИК Валерия Лебедева оделась и бросилась к выходу и покинула участок.



Венера Галеева/«Фонтанка.ру»