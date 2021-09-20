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В УИК 1185, где нашли 800 бюллетеней с одинаковыми галочками за «Единую Россию», едет полиция. На сейф-пакете сомнительная подпись члена УИК

В УИК 1185 сейф продолжает «рожать» неучтенные сейф-пакеты с бюллетенями. Не успели члены комиссии разобраться с 800 бюллетенями из загадочно возникшего без актов сейф-пакета «надомного»голосования, ещё один «лишний» пакет.

По подсчетам наблюдателей от КПРФ и «Яблока», в сейфе должен был оставаться один сейф-пакет, а их оказалось два. Зампред комиссии Наталья Лебедева заявила, что оба пакета — из стационарного ящика для голосования, потому что 18 сентября в урне на участке было так много бюллетеней, что все они не влезли в один сейф-пакет.

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Член комиссии с правом совещательного голоса от «Яблока» Мария Матасова заявила, что все бюллетени от 18 сентября поместились в один сейф-мешок, и никакого второго мешка не было. Началась перепалка. Члены УИК, которые три часа назад проголосовали против того, чтобы признать действительными 800 бюллетеней из сейф-мешка якобы «надомного голосования», на этот раз прятали глаза.

На прямой вопрос корреспондента «Фонтанки», сколько мешков бюллетеней выгрузили накануне из урны для голосования, последовал ответ: «Мы вам об этом ничего говорить не будем. Это потом обернётся против нас». Решено было по книгам избирателей посчитать, сколько человек проголосовало на участке. Оказалось, что на выборах в ЗакС проголосовало 92 человека, а на выборах в Госдуму — 93 человека. В этот момент, вместо того, чтобы приступить к подсчету бюллетеней, председатель УИК Валерия Лебедева оделась и бросилась к выходу и покинула участок.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

На одном пакете обнаружилось 4 подписи: Натальи Лебедевой, Светланы Веселовой, Марии Матасовой и Дмитрия Кудряшова. На втором пакете — Натальи Лебедевой, Андрея Александрова и Светланы Веселовой. Однако сама член комиссии с правом решающего голоса признала свою подпись только на первом пакете.

Галина Симоненкова, кандидат в ЗакС от «Справедливой России», вызвала полицию на избирательный участок из-за подозрения на подделку подписи на сейф-пакете.

О том, как проходил финальный день голосования, мы рассказывали в нашем онлайне. С закрытием избирательных участков расслабленную атмосферу сменил град сообщений о нештатных ситуациях во время подсчетов голосов. Нам по-прежнему нужна ваша помощь.

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Комментарии (2)

jump
а можно сюда ФИО всего состава уик № 1185 вывесить ? страна должна знать своих "героев". Герои сдадут своих начальников?
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