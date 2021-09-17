Ушла из жизни судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая заменила оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом 17 сентября сообщает Znak.com.



По данным пресс-службы суда, Репникова умерла еще 18 августа. Как пишет издание, первым о ее смерти сообщил депутат муниципального округа Филевский парк (Москва) Вадим Коровин в своем Twitter.

