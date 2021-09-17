Ушла из жизни судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая заменила оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом 17 сентября сообщает Znak.com.
По данным пресс-службы суда, Репникова умерла еще 18 августа. Как пишет издание, первым о ее смерти сообщил депутат муниципального округа Филевский парк (Москва) Вадим Коровин в своем Twitter.
Судья Репникова, заменившая Алексею Навальному условный срок на реальный СКОНЧАЛАСЬ (новичок - он для всех новичок). Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей Натаии.... pic.twitter.com/avWEuqvXTh— Вадим КОРОВИН (@Pjatak) September 17, 2021
Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно.