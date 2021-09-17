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Самосвал выкинул легковой автомобиль в кювет на трассе «Скандинавия»

ДТП с грузовиком частично перегородило трассу «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти днем 17 сентября. Второй участник аварии оказался в кювете.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около трех часов дня поступила информация о ДТП на 73-м километре федеральной автодороги «Скандинавия». По предварительным данным, из-за несоблюдения дистанции грузовой автомобиль столкнулся с попутным легковым, и тот съехал в кювет. На фото с места ДТП видно, что участником аварии стал самосвал и после столкновения он перегородил полторы полосы.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение на участке организовано по одной полосе в каждом направлении, затора не наблюдается, добавили в дорожном управлении.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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