Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около трех часов дня поступила информация о ДТП на 73-м километре федеральной автодороги «Скандинавия». По предварительным данным, из-за несоблюдения дистанции грузовой автомобиль столкнулся с попутным легковым, и тот съехал в кювет. На фото с места ДТП видно, что участником аварии стал самосвал и после столкновения он перегородил полторы полосы.
В результате ДТП никто не пострадал. Движение на участке организовано по одной полосе в каждом направлении, затора не наблюдается, добавили в дорожном управлении.