Петербуржцы массово заболели в дни голосования на нескольких участках и просят принести им бюллетень домой

Так, например, в Выборгском районе на участке №226 желающих проголосовать на дому оказалось 300 человек, сообщил член территориальной избирательной комиссии Дмитрий Остряков. Это 15 процентов от всего количества избирателей на этом участке. Ещё один аномальный участок обнаружился в Василеостровском районе — на избирательном участке №134. Там захотели проголосовать дома около 200 человек. Ещё на одном участке, № 137, — 90 заявок.
В «Справедливой России», «принимая во внимание, что такое количество заявок многократно превышает обычные значения в ходе предшествующих избирательных кампаний», направили жалобу с требованием проверить заявки, поданные на Васильевском острове.
Отметим, что ранее в соцсетях сообщили, что в Красносельском районе около 60 тысяч открепившихся. Этой информации поверил журналист радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». Он спросил главу горизбиркома Наталью Чечину, не смущает ли её такое количество. «Нет, меня это не смущает, поскольку перечень тех избирателей, которые могут проголосовать на дому, — не исчерпывающий. С учётом ситуации эпидемиологической, я полагаю, что эта цифра для Красносельского района приемлема», — заявила она.
Позже в Горизбиркоме опровергли данные о 60 тысячах желающих проголосовать на дому.