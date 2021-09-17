Петербуржцы массово заболели в дни голосования на нескольких участках и просят принести им бюллетень домой

Так, например, в Выборгском районе на участке №226 желающих проголосовать на дому оказалось 300 человек, сообщил член территориальной избирательной комиссии Дмитрий Остряков. Это 15 процентов от всего количества избирателей на этом участке. Ещё один аномальный участок обнаружился в Василеостровском районе — на избирательном участке №134. Там захотели проголосовать дома около 200 человек. Ещё на одном участке, № 137, — 90 заявок.



В «Справедливой России», «принимая во внимание, что такое количество заявок многократно превышает обычные значения в ходе предшествующих избирательных кампаний», направили жалобу с требованием проверить заявки, поданные на Васильевском острове.

