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Петербуржцы массово заболели в дни голосования на нескольких участках и просят принести им бюллетень домой

На избирательных участках в нескольких районах города массово заболели избиратели. Об этом «Фонтанке» 17 сентября рассказали члены территориальных избирательных комиссий и представители партий.

Так, например, в Выборгском районе на участке №226 желающих проголосовать на дому оказалось 300 человек, сообщил член территориальной избирательной комиссии Дмитрий Остряков. Это 15 процентов от всего количества избирателей на этом участке. Ещё один аномальный участок обнаружился в Василеостровском районе — на избирательном участке №134. Там захотели проголосовать дома около 200 человек. Ещё на одном участке, № 137, — 90 заявок.

В «Справедливой России», «принимая во внимание, что такое количество заявок многократно превышает обычные значения в ходе предшествующих избирательных кампаний», направили жалобу с требованием проверить заявки, поданные на Васильевском острове.

Отметим, что ранее в соцсетях сообщили, что в Красносельском районе около 60 тысяч открепившихся. Этой информации поверил журналист радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». Он спросил главу горизбиркома Наталью Чечину, не смущает ли её такое количество. «Нет, меня это не смущает, поскольку перечень тех избирателей, которые могут проголосовать на дому, — не исчерпывающий. С учётом ситуации эпидемиологической, я полагаю, что эта цифра для Красносельского района приемлема», — заявила она.

Позже в Горизбиркоме опровергли данные о 60 тысячах желающих проголосовать на дому.

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Комментарии (2)

lenaF
Ну, если сегодня за сутки в городе 1700 новых заболевших коронавирусом (т.е. с подтвержденным ПЦР+), то, может, это они и есть? И вчера было 1600 с чем-то новых случаев. Не на участки же им тащиться заражать других избирателей, которые пока еще здоровы.
Единственное, что слегка удивляет, — это высокая сознательность граждан, непременно желающих проголосовать, хоть и на дому. И не совсем понятно, как при этом будут соблюдаться противоэпидемические меры: даже если хоть один из голосующих болен ковидом, члены избиркома, принесшие ему урну, имеют неслабый шанс от него заразиться, а потом разнести эту заразу по другим квартирам, по другим членам избиркома и по собственным членам семьи.
Pupin
Честные единые коррупционеры во всю стараются.
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