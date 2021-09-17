Половину помещений Мытного двора продадут на конкурсе в октябре

Как сообщает 17 сентября пресс-служба РАД, помещения площадью более 4 тыс. кв. м на Евгеньевской, 2 лит. А, составляют около 50% от всего здания. Начальная цена лота составила 169,5 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 октября.



В РАД отмечают, что функциональное назначение объекта не ограничено. Подобные ему успешно приспосабливаются под апартаменты, гостиницы, офисные и торговые объекты, рестораны, проекты сферы услуг.



Комитет имущественных отношений выпустил распоряжение о продаже части Мытного двора в августе. Предполагается, что объект реализуют до второго квартала 2022 года.

