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Половину помещений Мытного двора продадут на конкурсе в октябре

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу половину здания Мытного двора, находящуюся в собственности города.

Как сообщает 17 сентября пресс-служба РАД, помещения площадью более 4 тыс. кв. м на Евгеньевской, 2 лит. А, составляют около 50% от всего здания. Начальная цена лота составила 169,5 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 октября.

В РАД отмечают, что функциональное назначение объекта не ограничено. Подобные ему успешно приспосабливаются под апартаменты, гостиницы, офисные и торговые объекты, рестораны, проекты сферы услуг.

Комитет имущественных отношений выпустил распоряжение о продаже части Мытного двора в августе. Предполагается, что объект реализуют до второго квартала 2022 года.

Мытный двор занимает квартал, ограниченный проспектом Бакунина, Евгеньевской и Старорусской улицами, а также Овсянниковским садом. Здание построено в первой половине XIX века, неоднократно перестраивалось. До революции здесь находилось учреждение, взимавшее с купцов пошлину за доставку товара.

Мытный двор для жителей окрестных домов является «горячим» местом: горожане хотят разбить там парк, между тем инвестор и владелец территории, компания «Евгеньевская дача», лелеет мысли о новом жилом комплексе на весьма дорогих землях. В 2014 году городское правительство выделило участок на Евгеньевской улице, 2, под строительство нового здания Генконсульства США. После охлаждения отношений России и США планы строительства нового здания консульства отложили в долгий ящик, а участок отдали бизнесу.

В сентябре 2014 года специалисты КГИОП зафиксировали незаконный снос корпуса на Евгеньевской улице, 2В, выходящего на Старорусскую. Комитет предписал восстановить здание, а когда собственник участка проигнорировал обращения, ведомство обратилось в суд. Но в 2017 году его проиграло, в том числе в апелляции.

По данным СПАРК, «Евгеньевскую дачу» учредили «БФА Девелопмент» Людмилы Коган и «Рождественский квартал», который связан с бизнесом Станислава Яцубы, партнера экс-вице-губернатора Петербурга Виктора Яцубы. «БФА Девелопмент» сообщала, что вышла из проекта в 2009 году.

В 2018 году комиссия по Генплану перевела Мытный двор в зону малоэтажной застройки — 2ЖД. По мнению члена комиссии Александра Карпова, это компромиссный вариант, при котором жители не получат парк, а застройщику будет не так выгодно строить дома высотой в 2–4 этажа.

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Комментарии (1)

Daster
Город меняет зоны как капризная дама перчатки. У нас на Водопроводной была жилая зона вдруг смотрю стала деловой и теперь участок не продать, но кого это интересует
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