Половину помещений Мытного двора продадут на конкурсе в октябре

Мытный двор занимает квартал, ограниченный проспектом Бакунина, Евгеньевской и Старорусской улицами, а также Овсянниковским садом. Здание построено в первой половине XIX века, неоднократно перестраивалось. До революции здесь находилось учреждение, взимавшее с купцов пошлину за доставку товара.
Мытный двор для жителей окрестных домов является «горячим» местом: горожане хотят разбить там парк, между тем инвестор и владелец территории, компания «Евгеньевская дача», лелеет мысли о новом жилом комплексе на весьма дорогих землях. В 2014 году городское правительство выделило участок на Евгеньевской улице, 2, под строительство нового здания Генконсульства США. После охлаждения отношений России и США планы строительства нового здания консульства отложили в долгий ящик, а участок отдали бизнесу.
В сентябре 2014 года специалисты КГИОП зафиксировали незаконный снос корпуса на Евгеньевской улице, 2В, выходящего на Старорусскую. Комитет предписал восстановить здание, а когда собственник участка проигнорировал обращения, ведомство обратилось в суд. Но в 2017 году его проиграло, в том числе в апелляции.
По данным СПАРК, «Евгеньевскую дачу» учредили «БФА Девелопмент» Людмилы Коган и «Рождественский квартал», который связан с бизнесом Станислава Яцубы, партнера экс-вице-губернатора Петербурга Виктора Яцубы. «БФА Девелопмент» сообщала, что вышла из проекта в 2009 году.
В 2018 году комиссия по Генплану перевела Мытный двор в зону малоэтажной застройки — 2ЖД. По мнению члена комиссии Александра Карпова, это компромиссный вариант, при котором жители не получат парк, а застройщику будет не так выгодно строить дома высотой в 2–4 этажа.