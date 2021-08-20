Администрация Петербурга выставит на продажу свою часть Мытного двора

Смольный приватизирует свои помещения общей площадью более 4 тыс. кв. м на Евгеньевской, 2. Они должны быть проданы не позднее второго квартала 2022 года.

Соответствующее распоряжение комитета имущественных отношений опубликовано на этой неделе. Речь идет о помещениях в здании Мытного двора. Поскольку оно является объектом культурного наследия, помещения будут продавать на конкурсе. Площадкой для этого выступит Российский аукционный дом. Сроки продажи — с третьего квартала 2021 года по второй квартал 2022 года.



Мытный двор занимает квартал, ограниченный проспектом Бакунина, Евгеньевской и Старорусской улицами, а также Овсянниковским садом. Здание построено в первой половине XIX века, неоднократно перестраивалось. До революции здесь находилось учреждение, взимавшее с купцов пошлину за доставку товара.

Мытный двор для жителей окрестных домов является «горячим» местом: горожане хотят разбить там парк, между тем инвестор и владелец территории, компания «Евгеньевская дача», лелеет мысли о новом жилом комплексе на весьма дорогих землях. В 2014 году городское правительство выделило участок на Евгеньевской улице, 2, под строительство нового здания Генконсульства США. После охлаждения отношений России и США планы строительства нового здания консульства отложили в долгий ящик, а участок отдали бизнесу.

В сентябре 2014 года специалисты КГИОП зафиксировали незаконный снос корпуса на Евгеньевской улице, 2В, выходящего на Старорусскую. Комитет предписал восстановить здание, а когда собственник участка проигнорировал обращения, ведомство обратилось в суд. Но в 2017 году его проиграло, в том числе в апелляции.

