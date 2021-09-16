FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Российскую границу за пять дней незаконно пытались пересечь 75 человек

Число случаев нарушения пограничного режима в последнее время увеличилось. Об этом 16 сентября сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Так, с 10 по 15 сентября сотрудники ведомства выявили около 75 человек, которые пытались пересечь границу без документов. Один из таких попался 14 сентября. 35-летний гражданин одной из арабских стран Ближнего Востока приехал в Выборг под видом туриста и на такси отправился в пограничную зону.

Мужчина хотел незаконно отправиться в Финляндию, но был задержан. Суд принял решение о его принудительном выдворении из России. Сейчас иностранец находится в центре временного содержания.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

alex_k
а можно меня тоже выдворить из России? В Швейцарию там...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний