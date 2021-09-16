Российскую границу за пять дней незаконно пытались пересечь 75 человек

Число случаев нарушения пограничного режима в последнее время увеличилось. Об этом 16 сентября сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.



Так, с 10 по 15 сентября сотрудники ведомства выявили около 75 человек, которые пытались пересечь границу без документов. Один из таких попался 14 сентября. 35-летний гражданин одной из арабских стран Ближнего Востока приехал в Выборг под видом туриста и на такси отправился в пограничную зону.



Мужчина хотел незаконно отправиться в Финляндию, но был задержан. Суд принял решение о его принудительном выдворении из России. Сейчас иностранец находится в центре временного содержания.

