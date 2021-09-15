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«Угрозы населению не было». Из реки Волхов достали бомбу времен ВОВ

В Ленобласти уничтожили авиационную бомбу, которую нашли на дне реки

В Ленобласти успешно избавились от бомбы времен Второй мировой, которую нашли в реке Волхов. Этим занималась группа разминирования, сообщает 15 сентября пресс-служба управления МЧС по региону.

Фото: МЧС России. Главное управление по Ленинградской области
Фото: МЧС России. Главное управление по Ленинградской области
Фото: МЧС России. Главное управление по Ленинградской области
Фото: МЧС России. Главное управление по Ленинградской области
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Бомбу обнаружили накануне в половине десятого утра — во время инженерных работ. Место вокруг оцепили, и предмет уничтожили представители Невского спасательного центра МЧС — работали три человека и две единицы техники. Обошлось без погибших и пострадавших, да и вообще угрозы населению не было, уточнили в ведомстве.

МЧС России. Главное управление по Ленинградской области

Ранее «Фонтанка» рассказывала о петербуржце, который сдал полиции свой тайник с боеприпасами времен ВОВ. Он хранил в лесу более 150 единиц минометных мин, артиллерийских снарядов и гранат.

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Комментарии (1)

Avs7153
12. СЛИШКОМ ПОМНИТЬ ОПАСНОСТЬ
Генерал Монтекукули, в известную войну от неприятеля с торопливостью отступая и незапно в реку Ин пистолет свой уронивши, некий австрийский путник, пять лет спустя с пригожею девкою вдоль сей реки гуляя, так возразил: «Пожалуйте, сударыня, сей реки весьма поберегитесь; ибо в оной заряжоный пистолет обретается». — На что сия нарочито разумная девица не упустила засмеяться; да и он того же учинить не оставил. (С) 1860, Козьма Прутков
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