В Ленобласти успешно избавились от бомбы времен Второй мировой, которую нашли в реке Волхов. Этим занималась группа разминирования, сообщает 15 сентября пресс-служба управления МЧС по региону.
Бомбу обнаружили накануне в половине десятого утра — во время инженерных работ. Место вокруг оцепили, и предмет уничтожили представители Невского спасательного центра МЧС — работали три человека и две единицы техники. Обошлось без погибших и пострадавших, да и вообще угрозы населению не было, уточнили в ведомстве.
МЧС России. Главное управление по Ленинградской области
Ранее «Фонтанка» рассказывала о петербуржце, который сдал полиции свой тайник с боеприпасами времен ВОВ. Он хранил в лесу более 150 единиц минометных мин, артиллерийских снарядов и гранат.