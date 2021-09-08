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Петербуржец собрал более 150 мин времен ВОВ, но не выдержал и сдал схрон полиции

Петербуржец сдал свой тайник с минами полиции. Боеприпасы прятал в лесу за городом, всего в схроне насчитали более 150 единиц минометных мин, артиллерийских снарядов и гранат.

Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, накануне утром 42-летний житель Шлиссельбургского проспекта выдал оперативникам свой секрет. Он рассказал, что в двух километрах от СНТ «Молодцово 1» в Кировском районе Ленобласти хранит раскатистое «эхо войны».

В ходе выезда в лесном массиве были найдены более 150 миномётных мин, 9 артиллерийских снарядов и 3 гранаты. Общий вес в тротиловом эквиваленте составил 63,272 кг. «Богатство» на полигон везти не рискнули — взорвали там же.

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Комментарии (3)

07A
42 года-переоценка ценностей, захотел стать полезным для Родины!
Hans-Christian
Зачем сдал? Лежали бы и лежали они там? А мужику сейчас статью впаяют.
AlBerkut
Хмурёныш? Нашёлся! 😂😂😂
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