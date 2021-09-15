Миллер увеличил Густова до 2 триллионов

По видеосвязи присутствовали губернаторы всех регионов. Новак сообщил, в частности, что подписана серия постановлений, разъясняющих, как будет работать обновлённый в июне закон «О газоснабжении». В его основе создание «Единого оператора газификации» , а миссия — в окончательном и бесплатном для граждан решении вопроса. Первый этап должен быть завершен до 2023 года, второй — к 2030 году.

Все полномочия переданы компании «Газпром газификация», созданной 12 июля, через месяц после подписания президентом обновлённого закона о газификации. Гендиректором назначен 51-летний Сергей Густов . Сегодня он возглавляет самую разветвленную структуру монополии, «Газпром межрегионгаз». Единый оператор зарегистрирован в бизнес-центре на набережной Адмирала Лазарева в Петербурге, там же, где находится кабинет Густова.



На программу планируется потратить около 2 триллионов рублей при капитализации всего «Газпрома» в 7,4 трлн . На первые несколько лет зарезервировано 526 млрд. По информации нашего издания, уже выделено 55 млрд.



По данным 47news, полномочия инвестора и заказчика по части объектов остаются у «Межрегионгаза». Например, межпоселковым сетям. По внутрипоселковым и так называемой «последней миле» будут работать региональные газораспределительные организации, а они все по факту подчиняются «Межрегионгазу». «Газпром газификация» будет заказчиком и инвестором. Таким образом, Густов контролирует весь процесс.

