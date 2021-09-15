Миллер увеличил Густова до 2 триллионов

В правительстве РФ днём 15 сентября состоялся федеральный штаб по реализации программы газификации. Вёл мероприятие зампредседателя правительства РФ Александр Новак, рассказывает 47news.ru.
По видеосвязи присутствовали губернаторы всех регионов. Новак сообщил, в частности, что подписана серия постановлений, разъясняющих, как будет работать обновлённый в июне закон «О газоснабжении». В его основе создание «Единого оператора газификации», а миссия — в окончательном и бесплатном для граждан решении вопроса. Первый этап должен быть завершен до 2023 года, второй — к 2030 году.
Все полномочия переданы компании «Газпром газификация», созданной 12 июля, через месяц после подписания президентом обновлённого закона о газификации. Гендиректором назначен 51-летний Сергей Густов. Сегодня он возглавляет самую разветвленную структуру монополии, «Газпром межрегионгаз». Единый оператор зарегистрирован в бизнес-центре на набережной Адмирала Лазарева в Петербурге, там же, где находится кабинет Густова.
На программу планируется потратить около 2 триллионов рублей при капитализации всего «Газпрома» в
По данным 47news, полномочия инвестора и заказчика по части объектов остаются у «Межрегионгаза». Например, межпоселковым сетям. По внутрипоселковым и так называемой «последней миле» будут работать региональные газораспределительные организации, а они все по факту подчиняются «Межрегионгазу». «Газпром газификация» будет заказчиком и инвестором. Таким образом, Густов контролирует весь процесс.
Заметим, что для «Газпрома» схема единоначалия достаточно уникальна. Как объясняют собеседники 47news в монополии, она обусловлена срочностью и «величием» (цитата) поставленной задачи. До сегодняшнего дня работы распределялись между «дочками» корпорации с разным подчинением. Что позволяло в случае фиаско перекидывать ответственность друг на друга. Так, до последнего времени в другой «дочке» монополии, компании «Газпром инвест», уже был филиал с названием «Газпром газификация». Конкурсы проводил «Межрегионгаз», а работу с подрядчиками забирала структура «Газпром инвеста» (его курирует зампред правления Олег Аксютин). Сегодня сотрудники старой «Газпром газификации» переходят в новую одноименную.
Для внутренней политики самой мощной корпорации России важно другое. После назначения Густова на «Межрегионгаз» компания была основательно обглодана — ее лишили существенных активов. В этом мерещилась заслуга непотопляемого соратника Миллера Кирилла Селезнёва. Но со временем многое поменялось. Так, один из казавшихся вечным фаворитов, зампред правления Виталий Маркелов, говорят, ушел на вторые роли. Пару месяцев назад уволился видный функционер «Газпрома» Анатолий Еркулов. При Селезнёве он занимал должность замгендиректора «Межрегионгаза» и точно не был другом Густову.
Виктор Смирнов, 47news
Сергей Густов — сын экс-губернатора Ленобласти Вадима Густова. В структурах «Газпрома» с 1999 года. Начинал с замдиректора ООО «Межрегионгаз» в Ленинградской области и Республике Карелии, затем замдиректора ЗАО «Петербургрегионгаз», гендиректор ООО «ПетербургГаз», «Петербургтеплоэнерго» и «Газпром газораспределение». До прихода в «Межрегионгаз» возглавлял «Газпром СПГ Санкт-Петербург».
В 2000, 2004, 2012 и 2018 годах был доверенным лицом на выборах Владимира Путина.