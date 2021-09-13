Розенбаум поблагодарил Петра I за рождение

В час ночи 13 сентября известный российский музыкант Александр Розенбаум выложил в Интернет видеоролик. Стоя у символа Петербурга — памятника Медному всаднику — певец поблагодарил Петра Первого за свое рождение в Петербурге.

Под роликом пользователи оставили больше трех тысяч комментариев с поздравлениями и пожеланиями музыканту.

«Подъехал к Петру Алексеевичу и поблагодарил его за то, что 70 лет назад я родился в этом замечательном городе», — сказал бард и поздравил сам себя с днем рождения.

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде, в семье студентов-медиков. Начал заниматься музыкой с пятилетнего возраста, окончил музыкальную школу по классу фортепиано, впоследствии — вечернее музыкальное училище по классу джазовой аранжировки. После окончания 1-го Ленинградского медицинского института 6 лет работал реаниматологом на скорой.



Известен песнями «одесского цикла», навеянными рассказами Исаака Бабеля («Гоп-стоп», «Фраер»), песнями о казачестве («Казачья», «На Дону, на Доне», «Есаул»), «афганским циклом» («Дорога длиною в жизнь», «Караван») и, конечно, песнями о Петербурге («Лиговка», «Налетела грусть», «Вальс на Лебяжьей канавке»).



Написал более 800 песен и стихов, выпустил 34 альбома, снялся в семи художественных и нескольких документальных фильмах. В 2001 году удостоен звания «Народный артист России».



Живет и работает в Санкт-Петербурге, где каждый год 9 мая выступает на городском концерте в честь Дня Победы.

