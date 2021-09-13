По словам Елены, неприятная история произошла около двух часов дня 12 сентября у корпуса 1 дома 74 по Будапештской улице. Она шла по дороге с сыном и отошла к поребрику, чтобы пропустить машину. Вытащить ногу из образовавшейся ямы ей помогли прохожие, уже дома женщина вызвала медиков и уехала в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.



«В результате получила ожоги 1 — 2-й степени, слезла кожа со ступни. В больнице сказали, что в этом году я первая, кто провалился. То есть эти случаи регулярны. Полицейский сказал, что люди постоянно жалуются, что пар идет, но никто не реагирует», — поделилась Елена.

