FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +10
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
4
Печать

Горячий прием. Петербурженка провалилась по колено под землю и ошпарила ногу

В Петербурге женщина провалилась под землю и ошпарила ногу

Петербурженка Елена обожгла ногу, провалившись под землю у поребрика во Фрунзенском районе. В этом месте был прорыв теплотрассы, рассказала пострадавшая «Фонтанке» 13 сентября.

По словам Елены, неприятная история произошла около двух часов дня 12 сентября у корпуса 1 дома 74 по Будапештской улице. Она шла по дороге с сыном и отошла к поребрику, чтобы пропустить машину. Вытащить ногу из образовавшейся ямы ей помогли прохожие, уже дома женщина вызвала медиков и уехала в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

«В результате получила ожоги 1 — 2-й степени, слезла кожа со ступни. В больнице сказали, что в этом году я первая, кто провалился. То есть эти случаи регулярны. Полицейский сказал, что люди постоянно жалуются, что пар идет, но никто не реагирует», — поделилась Елена.

Также петербурженка уточнила, что на место приехали полицейские, представители районной администрации и сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и огородили место провала.

Фото: читательница «Фонтанки» Елена
Фото: читательница «Фонтанки» Елена
Фото: читательница «Фонтанки» Елена
ПоделитьсяПоделиться

В пресс-службе «Теплосети» «Фонтанке» рассказали, что, по предварительным данным, женщина попала в зону просадки грунта, которая произошла из-за технологического нарушения на тепловых сетях.

«Гражданская ответственность Общества за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ», — сообщили в предприятии.

читательница «Фонтанки» Елена

Также в «Теплосети» уточнили, что пострадавшая отказалась от госпитализации после оказания медпомощи, а компания поможет ей в лечении и реабилитации.

Елена говорит, что от помощи она не отказывалась, но прописали ей только недорогие обезболивающие и антибиотики.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Началось "периодическое проталкивание"..
Resident_Ev1l
Что эта женщина на газоне делала возле ограждения?!
Abu-Denis
Сейчас опять сделают виноватым диспетчера, а не главного инженера с финдиректором, которые скомуниздили деньги на замену труб и продлили срок службы гнилой трассе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний