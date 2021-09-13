По словам Елены, неприятная история произошла около двух часов дня 12 сентября у корпуса 1 дома 74 по Будапештской улице. Она шла по дороге с сыном и отошла к поребрику, чтобы пропустить машину. Вытащить ногу из образовавшейся ямы ей помогли прохожие, уже дома женщина вызвала медиков и уехала в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.
«В результате получила ожоги 1 — 2-й степени, слезла кожа со ступни. В больнице сказали, что в этом году я первая, кто провалился. То есть эти случаи регулярны. Полицейский сказал, что люди постоянно жалуются, что пар идет, но никто не реагирует», — поделилась Елена.
Также петербурженка уточнила, что на место приехали полицейские, представители районной администрации и сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и огородили место провала.
В пресс-службе «Теплосети» «Фонтанке» рассказали, что, по предварительным данным, женщина попала в зону просадки грунта, которая произошла из-за технологического нарушения на тепловых сетях.
«Гражданская ответственность Общества за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ», — сообщили в предприятии.
читательница «Фонтанки» Елена
Также в «Теплосети» уточнили, что пострадавшая отказалась от госпитализации после оказания медпомощи, а компания поможет ей в лечении и реабилитации.
Елена говорит, что от помощи она не отказывалась, но прописали ей только недорогие обезболивающие и антибиотики.