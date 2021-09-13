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Магаданский шахтер украл золото на 1,3 млн рублей и попался полиции

В Магаданской области полиция задержала 53-летнего работника шахты, который незаконно хранил рассыпное самородное золото. Как сообщает 13 сентября «МВД Медиа», оно весило больше 320 граммов и стоило более 1,3 миллиона рублей.

По версии следствия, мужчина унес золото прямо с рабочего места — шахты горнодобывающего предприятия — и под предлогом получения медпомощи уехал в районный центр. Там шахтер собирался сбыть добычу, но попался оперативникам.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже (пункт «б» статьи 158 УК РФ). Сейчас он находится под стражей.

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