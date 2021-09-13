Жора Крыжовников снимет сериал по «Преступлению и наказанию» на фоне «бандитского Петербурга»

Режиссер Жора Крыжовников («Горько!», «Лед 2») станет режиссером и сосценаристом сериала по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе more.tv.
По режиссерской версии сериала, Родион Раскольников — нищий студент в перестроечной России. Он решается на преступление и знакомится с Соней Мармеладовой, которая, спасая семью от разорения, продает себя за валюту. Фоном картины станет «бандитский Петербург». Сериал будет снят в жанре детективного триллера.
«Бандиты, менты, люди, потерявшие работу и самоуважение, — приметы страшного и нового времени. Но чем закончится эта история для знакомых нам героев? Раскаяние, тюрьма, смерть? Или всё-таки в России 90-х возможно всё?» — гласит синопсис будущего сериала.
Продюсерами телепродукта станут Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук и Вячеслав Муругов.
8 серий «Преступления и наказания» снимут в Петербурге следующим летом.