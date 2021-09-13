От самолёта, упавшего в Приангарье, как кажется, не осталось ни одной целой детали. Видеозапись с места происшествия опубликовал 13 сентября Следственный комитет РФ.



На кадрах видно, что воздушное судно упало не в реку, а в лиственный лес. Некоторые деревья сломаны. На месте крушения, как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру, найден второй бортовой самописец. По данным СК, в качестве основных версий рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа.

