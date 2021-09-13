FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +10
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
5
Печать

Удивительно, что кто-то выжил. СК показал видео с обломками L-410 и рухнувшими деревьями

В тайге найден второй чёрный ящик упавшего в Иркутской области самолёта

Кадр из видео СК РФ в YouTube
Кадр из видео СК РФ в YouTube
ПоделитьсяПоделиться

От самолёта, упавшего в Приангарье, как кажется, не осталось ни одной целой детали. Видеозапись с места происшествия опубликовал 13 сентября Следственный комитет РФ.

На кадрах видно, что воздушное судно упало не в реку, а в лиственный лес. Некоторые деревья сломаны. На месте крушения, как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру, найден второй бортовой самописец. По данным СК, в качестве основных версий рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа.

Выживший пилот Николай Махнутин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что во время захода на второй круг пилоты взяли слишком низкую высоту, из-за сильного тумана не заметили сопку и столкнулись с ней.

После авиакатастрофы Ространснадзор внепланово проверит авиакомпанию «Аэросервис».

12 сентября около 23:15 по местному времени (18:15 мск) пассажирский самолёт марки L-410 сообщением Иркутск — Казачинское упал в тайгу в районе села Казачинское, у реки Киренги. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Погибли трое пассажиров и один пилот, 12 человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Пострадавшие и семьи погибших получат компенсации.

Кадр из видео СК РФ в YouTube
Кадр из видео СК РФ в YouTube

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Nationalverrater_2
так это называется "жёсткая посадка"?
261847251
Я так понимаю, это состояние самолёта после того как там поработали спасатели, доставая заблокированных людей.
266186220
Летчики в небольших авиакомпаниях летать разучились, что происходит?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний