От самолёта, упавшего в Приангарье, как кажется, не осталось ни одной целой детали. Видеозапись с места происшествия опубликовал 13 сентября Следственный комитет РФ.
На кадрах видно, что воздушное судно упало не в реку, а в лиственный лес. Некоторые деревья сломаны. На месте крушения, как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру, найден второй бортовой самописец. По данным СК, в качестве основных версий рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа.
Выживший пилот Николай Махнутин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что во время захода на второй круг пилоты взяли слишком низкую высоту, из-за сильного тумана не заметили сопку и столкнулись с ней.
После авиакатастрофы Ространснадзор внепланово проверит авиакомпанию «Аэросервис».
12 сентября около 23:15 по местному времени (18:15 мск) пассажирский самолёт марки L-410 сообщением Иркутск — Казачинское упал в тайгу в районе села Казачинское, у реки Киренги. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Погибли трое пассажиров и один пилот, 12 человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Пострадавшие и семьи погибших получат компенсации.