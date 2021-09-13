После крушения самолёта L-410 в Приангарье три человека находятся в реанимации, всего «тяжёлых пострадавших» четверо.
«Четверо — в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них — сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные — под наблюдением врачей», — сообщил в Instagram губернатор региона Игорь Кобзев.
«В стационаре находятся 11 человек, трое в тяжелом состоянии в реанимации, у троих состояние легкой степени тяжести, остальные — средней. Одна пациентка ушла домой», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства области.
На месте авиакатастрофы найден один чёрный ящик, рассказали агентству в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Самолёт полностью разрушен, следов пожара нет. Выжившего пилота пока не опросить, он в шоковом состоянии.
В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, получившим тяжёлые травмы — по 500 тыс. рублей, травмы средней степени тяжести — по 250 тыс. рублей, лёгкие — по 100 тыс. рублей.
12 сентября около 23:15 по местному времени (18:15 мск) пассажирский самолёт марки L-410 сообщением Иркутск — Казачинское авиакомпании «Сила» упал в тайгу в районе села Казачинское, у реки Киренга. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы предположили, что причиной мог стать отказ техники. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека погибли, 12 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура ведёт проверку.