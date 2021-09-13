После крушения самолёта L-410 в Приангарье три человека находятся в реанимации, всего «тяжёлых пострадавших» четверо.



«Четверо — в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них — сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные — под наблюдением врачей», — сообщил в Instagram губернатор региона Игорь Кобзев.



«В стационаре находятся 11 человек, трое в тяжелом состоянии в реанимации, у троих состояние легкой степени тяжести, остальные — средней. Одна пациентка ушла домой», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства области.

