RIP . А так - то враньё входит в жизнь всё толще - как бают старики и при совке - по ящикудля дэбилов - всё лучше и лучше житуха колосится , урожаи по тыщу центнеров чугуния с гектара, трусливые враги трепещут перед нашими суперпупервундервафлями , Наш Вождь рулит Вселенной ...А по жизни - пенсам 200 баксиев в месяц пенсии, и то не всем, на больных детей голодранцы скидываются смсками, яхты у слуг народа всё толще, рожи их отпрысков во вражьх лондонах и ниццах - всё ширше. И реформа великого м могучего языка: вместо взрыв - хлопок, пожар-задымление, падение, авария - жёсткая посадка, воровство - оптимизация