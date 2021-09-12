«Пострадали 12 человек, у них переломы и черепно-мозговые травмы», — цитирует своего собеседника «Интерфакс». Как сообщалось ранее, четыре человека погибли, в том числе командир экипажа. МЧС показало работы на месте крушения. До самолета пришлось добираться по воде, на записи и фото видно его покороженные обломки.
Большинство пассажиров зажало в самолете, самостоятельно выбраться до прибытия спасателей смогли только пятеро. На месте аварии работали около 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.
МЧС России
«Все пострадавшие на месте жёсткой посадки самолета L 410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна», — сообщили в МЧС РФ.