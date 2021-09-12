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Спасатели показали эвакуацию пострадавших после крушения самолета под Иркутском

В результате жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском пострадали 12 человек. Об этом 12 сентября сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Фото: МЧС России
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«Пострадали 12 человек, у них переломы и черепно-мозговые травмы», — цитирует своего собеседника «Интерфакс». Как сообщалось ранее, четыре человека погибли, в том числе командир экипажа. МЧС показало работы на месте крушения. До самолета пришлось добираться по воде, на записи и фото видно его покороженные обломки.

Фото: МЧС России
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Большинство пассажиров зажало в самолете, самостоятельно выбраться до прибытия спасателей смогли только пятеро. На месте аварии работали около 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

МЧС России

«Все пострадавшие на месте жёсткой посадки самолета L 410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна», — сообщили в МЧС РФ.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Самолет авиакомпании «СиЛА» L-410 выполнял рейс Иркутск — Казаченское, он не долетел до полосы всего 4 километра, упав в тайге. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы говорили, что инцидент, по предварительной информации, произошел из-за отказа техники.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании «СиЛА». 16 июля Ан-28, летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы, травмы получили 11 человек.

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Комментарии (7)

kоt-obormot
Одни спасают людей. Другому - обслуживающему персоналу " героЯв" раздают. Че тут делать то? - Россия, путен...
Nationalverrater_2
RIP . А так - то враньё входит в жизнь всё толще - как бают старики и при совке - по ящикудля дэбилов - всё лучше и лучше житуха колосится , урожаи по тыщу центнеров чугуния с гектара, трусливые враги трепещут перед нашими суперпупервундервафлями , Наш Вождь рулит Вселенной ...А по жизни - пенсам 200 баксиев в месяц пенсии, и то не всем, на больных детей голодранцы скидываются смсками, яхты у слуг народа всё толще, рожи их отпрысков во вражьх лондонах и ниццах - всё ширше. И реформа великого м могучего языка: вместо взрыв - хлопок, пожар-задымление, падение, авария - жёсткая посадка, воровство - оптимизация
Денис Липенсон
А чего удивляться, даже болгары над нами смеются уже, что постоянно самолёты падают.
Правда здесь в обоих описанных случаях у ЭТОЙ Авиакомпании, пилоты проявили героизм насколько видно по результатам.
В первом даже все выжили, правда не знаю что там с пострадавшими.
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