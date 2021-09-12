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Велосипедисты проехались по первому участку велодорожки, которая соединит Москву и Петербург

В Подмосковье открыли первый участок велодорожки, которая соединит две столицы. Отрезок маршрута уже опробовали 12 сентября велосипедисты.

Велодорожку от Яхромы до причала «Ударная» построили на западном берегу канала имени Москвы в Дмитрове Московской области. Она располагается вдали от трасс, ее протяженность составляет 21 километр. В открытии мог принять участие любой желающий, пройдя предварительную регистрацию.

Протяжённость всей велотрассы составит около 1200 км. Кроме двух столиц, она свяжет между собой Мытищи, Тверь, Торжок, Старую Руссу, Великий Новгород, Пушкин и другие города.

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Комментарии (3)

Avs7153
35 часов? В Москву я больше не ездец... (С)
candie
вот пусть велосипедисты по этой дорожке все в москву и уедут. и не возвращаются.
hal9000
Оригинальная идея..по приколу рвануть до Москвы на велике..))..вообще идею можно развить и сделать красиво..там промежуточные пункты как постоялые дворы раньше..)
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