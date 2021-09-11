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Владимир Путин открыл мемориал «Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера

В Псковской области торжественно открыли мемориал «Александр Невский с дружиной». Участие в церемонии 11 сентября принял президент России Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Создание монумента в деревне Самолва на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Основу составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника — более 20 метров.

На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы, находится мозаичное панно в стиле классической римской мозаики. На нем представлены князь Александр Невский и сцены Ледового побоища.

Официальный канал Псковской области

В церемонии также приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Комментарии (35)

кdивое_зеdкало
…так ловко сфоткано, что сразу и не поймёшь, на какой фотографии мемориал, а на какой - живые люди!
266081655
Крестящийся Путин..... Какая мерзость!
266081655
Прошлое - это наше будущее!
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