В Псковской области торжественно открыли мемориал «Александр Невский с дружиной». Участие в церемонии 11 сентября принял президент России Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.
Создание монумента в деревне Самолва на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Основу составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника — более 20 метров.
На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы, находится мозаичное панно в стиле классической римской мозаики. На нем представлены князь Александр Невский и сцены Ледового побоища.
Официальный канал Псковской области
В церемонии также приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников.