В Петербурге стартовал военно-исторический фестиваль «Невская битва». 11 сентября под стенами Петропавловской крепости разыграли реконструкцию сражения со шведами русского войска под предводительством Александра Невского, передает корреспондент «Фонтанки».
Праздник посвящен 800-летию Александра Невского и стал первым в Петербурге крупным мероприятием, проведенным после смягчения коронавирусных ограничений во время третьей волны.
Напомним, в соответствии с последней редакцией 121-го постановления правительства города, мероприятия с числом участников свыше 500 человек согласовываются не только со Смольным, но и с Роспотребнадзором.
На «Невской битве» разрешили присутствовать 700 зрителям и участникам. Условием для входа был QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Также принимались справки о введении первого компонента вакцины и отрицательный результат ПЦР-теста.
Для некоторых гостей это стало неожиданным. Так что не все желающие смогли попасть на фестиваль, отмечает корреспондент «Фонтанки».
Фестиваль «Невская битва» пройдет 11 и 12 сентября. Зрителям покажут рыцарские бои, конные упражнения, также будут работать ярмарка и интерактивные площадки.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»