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В Петербурге идет «Невская битва». Попасть на нее можно только с ковидным QR-кодом

На военно-исторический фестиваль «Невская битва» в Петербурге пускают только с ковидным QR-кодом

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В Петербурге стартовал военно-исторический фестиваль «Невская битва». 11 сентября под стенами Петропавловской крепости разыграли реконструкцию сражения со шведами русского войска под предводительством Александра Невского, передает корреспондент «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Праздник посвящен 800-летию Александра Невского и стал первым в Петербурге крупным мероприятием, проведенным после смягчения коронавирусных ограничений во время третьей волны.

Напомним, в соответствии с последней редакцией 121-го постановления правительства города, мероприятия с числом участников свыше 500 человек согласовываются не только со Смольным, но и с Роспотребнадзором.

На «Невской битве» разрешили присутствовать 700 зрителям и участникам. Условием для входа был QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Также принимались справки о введении первого компонента вакцины и отрицательный результат ПЦР-теста.

Для некоторых гостей это стало неожиданным. Так что не все желающие смогли попасть на фестиваль, отмечает корреспондент «Фонтанки».

Фестиваль «Невская битва» пройдет 11 и 12 сентября. Зрителям покажут рыцарские бои, конные упражнения, также будут работать ярмарка и интерактивные площадки.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

Александр Н
Без Соловьева - не праздник :)
ShkVAl
Водку можно покупать без уколов. С детьми на праздник сходить-нельзя. Гениально.
ShkVAl
В метро всех пускают. Очень умное решение.
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