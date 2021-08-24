В Петербурге смягчают ограничения. Смольный разрешил открыть аквапарки и игровые комнаты в ТЦ

Документ опубликован на сайте Смольного. В соответствии с ним действующие ограничения продлеваются до 26 сентября. Но вводятся послабления для некоторых видов бизнеса.
С 27 августа разрешается работа объектов развлечения и досуга в торговых центрах, детских игровых комнат (кроме тех, что находятся в ресторанах), аквапарков и аттракционов в помещении, а также доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.
Предприниматели смогут возобновить работу, если вакцинируют
Количество посетителей детских развлечений и игровых комнат не должно превышать 1 человека на
Также с 27 августа возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий) по согласованию с комитетом по промышленной политике.
Максимально допустимое количество участников этих мероприятий будет определяться исходя из требований постановления главного государственного санитарного врача России. В настоящее время — до
С 27 августа все участники этих мероприятий, за исключением посетителей, должны иметь либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.
С 1 октября все участники этих мероприятий, кроме переболевших коронавирусной инфекцией не более 6 календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации или иметь QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.
Максимально допустимое количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет определяться комитетом по физической культуре и спорту исходя из требований указанного постановления главного государственного санитарного врача России. В настоящее время — до
Если количество участников превышает 500 человек, их проведение необходимо дополнительно согласовать с Роспотребнадзором. С 27 августа все участники таких мероприятий (спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие их проведение) должны иметь либо QR-код о вакцинации, либо QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.