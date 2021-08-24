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В Петербурге смягчают ограничения. Смольный разрешил открыть аквапарки и игровые комнаты в ТЦ

В Петербурге смягчили антиковидные ограничения

В Петербурге с 27 августа смягчаются антиковидные ограничения. Соответствующие изменения в постановление № 121 внес губернатор Александр Беглов.

Документ опубликован на сайте Смольного. В соответствии с ним действующие ограничения продлеваются до 26 сентября. Но вводятся послабления для некоторых видов бизнеса.

С 27 августа разрешается работа объектов развлечения и досуга в торговых центрах, детских игровых комнат (кроме тех, что находятся в ресторанах), аквапарков и аттракционов в помещении, а также доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

Предприниматели смогут возобновить работу, если вакцинируют 100 % сотрудников хотя бы первым компонентом (или работники должны иметь сертификат переболевшего). Завершить вакцинацию персонала нужно до 1 октября, с этой даты все работники должны иметь QR-коды, подтверждающие прививки или перенесенное заболевание. Для работников, не имеющих гражданства Российской Федерации, выполнение этих требований подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

Количество посетителей детских развлечений и игровых комнат не должно превышать 1 человека на 4 кв. м площади. Для аттракционов, расположенных в помещениях, — не более 1 человека на 12 кв. м площади объекта. Для аквапарков — не более 1 человека на 10 кв. м площади водной зоны аквапарка и не более 1 человека на 4 кв. м площади в иных доступных для посещения помещениях.

Также с 27 августа возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий) по согласованию с комитетом по промышленной политике.

Максимально допустимое количество участников этих мероприятий будет определяться исходя из требований постановления главного государственного санитарного врача России. В настоящее время — до 1 000 человек. Если количество участников превышает 500 человек, проведение мероприятия необходимо дополнительно согласовать с управлением Роспотребнадзора по Петербургу.

С 27 августа все участники этих мероприятий, за исключением посетителей, должны иметь либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.

С 1 октября все участники этих мероприятий, кроме переболевших коронавирусной инфекцией не более 6 календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации или иметь QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.

Максимально допустимое количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет определяться комитетом по физической культуре и спорту исходя из требований указанного постановления главного государственного санитарного врача России. В настоящее время — до 1 000 человек.

Если количество участников превышает 500 человек, их проведение необходимо дополнительно согласовать с Роспотребнадзором. С 27 августа все участники таких мероприятий (спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие их проведение) должны иметь либо QR-код о вакцинации, либо QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Лучше бы Смольный ковивак по поликлиникам распределил. Получили 19.08, до сих пор не распределено по поликлиникам.
OdinokiyDupri
А разве аквапарки были закрыты? )))
Просто их переименовали в бани временно.
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