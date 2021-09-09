Дворкович: Переработка мусора в России полноценно заработает к 2030 году

Полноценная переработка мусора в России начнёт функционировать, скорее всего, к 2030 году. Об этом председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил в интервью РИА Новости, опубликованном 9 сентября.



«Из-за того, что мы сильно отстали, этот процесс займет много лет — наверное, не менее десятилетия. К 2030 году вполне реалистично создать хорошую систему переработки и утилизации мусора. Но критически необходимый задел, я думаю, лет за пять можно сделать. Надо просто не сидеть сложа руки», — цитирует агентство Дворковича.

