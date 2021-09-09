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Дворкович: Переработка мусора в России полноценно заработает к 2030 году

Полноценная переработка мусора в России начнёт функционировать, скорее всего, к 2030 году. Об этом председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил в интервью РИА Новости, опубликованном 9 сентября.

«Из-за того, что мы сильно отстали, этот процесс займет много лет — наверное, не менее десятилетия. К 2030 году вполне реалистично создать хорошую систему переработки и утилизации мусора. Но критически необходимый задел, я думаю, лет за пять можно сделать. Надо просто не сидеть сложа руки», — цитирует агентство Дворковича.

По его словам, сортировать мусор на этапе сдачи может быть не всегда эффективно. «Мы обсуждали, что для некоторых видов отходов, возможно, не нужно заниматься раздельным сбором, потому что могут оказаться более выгодными технологии переработки, которые позволяют выделять соответствующие вещества именно в технологическом процессе, а не при разделении на стадии сбора», — пояснил глава фонда «Сколково».

«Не надо смотреть только в одну сторону и делать то, что мир сделал уже 10–15 лет назад, — это может оказаться менее выгодным, чем новые варианты», — резюмирует он. И вместе с тем признаёт, что «вообще этим не заниматься тоже нельзя, начинать нужно».

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Комментарии (4)

VVM1962
метод Хаджи Насреддина жив и процветает.
DimDimych
31.01.07:
К 2008 году власти научат нас правильно выбрасывать мусор
Руководитель жилищного комитета города Юнис Лукманов заверил корреспондента «Фонтанки», что проблемы со сбором мусора будут решены.
«Губернатор поставила задачу - решить городские проблемы селективного сбора. В течение 2008 года во всех районах будут установлены новые контейнерные площадки»,- сообщил Лукманов. (c) Фонтанка.
DimDimych
Всегда хотелось знать - кто интерсант? 20 лет уже собираются перерабатывать, денег кучу вбабахали, а воз и ныне там. Вот куда, точнее кому шли деньги на организацию переработки мусора последние 20 лет?
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