Дворкович: Переработка мусора в России полноценно заработает к 2030 году

Полноценная переработка мусора в России начнёт функционировать, скорее всего, к 2030 году. Об этом председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил в интервью РИА Новости, опубликованном 9 сентября.
«Из-за того, что мы сильно отстали, этот процесс займет много лет — наверное, не менее десятилетия. К 2030 году вполне реалистично создать хорошую систему переработки и утилизации мусора. Но критически необходимый задел, я думаю, лет за пять можно сделать. Надо просто не сидеть сложа руки», — цитирует агентство Дворковича.
По его словам, сортировать мусор на этапе сдачи может быть не всегда эффективно. «Мы обсуждали, что для некоторых видов отходов, возможно, не нужно заниматься раздельным сбором, потому что могут оказаться более выгодными технологии переработки, которые позволяют выделять соответствующие вещества именно в технологическом процессе, а не при разделении на стадии сбора», — пояснил глава фонда «Сколково».
«Не надо смотреть только в одну сторону и делать то, что мир сделал уже 10–15 лет назад, — это может оказаться менее выгодным, чем новые варианты», — резюмирует он. И вместе с тем признаёт, что «вообще этим не заниматься тоже нельзя, начинать нужно».