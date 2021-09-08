Житель Всеволожска пришёл замерять шкаф к тёще и нашёл в тёмной ванной комнате труп

Житель Всеволожска нашёл труп в коммунальной квартире. Мужчина погиб от ножевого ранения в грудь.



Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, накануне вечером в полицию позвонили и сообщили о мертвеце в доме 19 по улице Межевой во Всеволожске. Звонившим оказался 39-летний зять женщины, владеющей одной из комнат коммуналки, но временно проживающей с семьёй дочери. Во вторник в 10 утра он пришёл в квартиру, чтобы сделать замеры шкафа, услышал в ванной звук льющейся воды и подумал, что сосед — 32-летний приезжий из Дагестана — моется. Около 17 часов он зашёл ещё раз и обратил внимание, что вода всё ещё льётся, но свет выключен. Это показалось мужчине подозрительным, он открыл дверь и увидел на полу труп.

