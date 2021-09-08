80 лет назад началась блокада Ленинграда. Как город вспомнит эту дату

Алексей Смагин/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







Мемориальные мероприятия

В 11:00 начнутся торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов к Монументу Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Также траурные церемонии пройдут на Пискаревском кладбище, на Серафимовском, Смоленском, на площади Победы, Невском воинском кладбище, на Богословском и в других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда. Цветы возложат к мемориальной доске на Невском проспекте, 14.

В 12:00 из громкоговорителей на всей территории Петербурга раздадутся удары метронома и прозвучит речь в память о мужестве и героизме ленинградцев. Так начнется общегородская минута молчания.



С полудня по 120 адресам пройдут поминальные блокадные чтения. Большой двор Зимнего дворца, Русский музей (у Михайловского дворца), сад Фонтанного дома, Российская национальная библиотека, Дом журналиста, Центральный выставочный зал «Манеж», СПбГУ (Университетская наб., 11–13, у памятника книге), дворы Капеллы, Дом радио, «Ленфильм» — лишь немногие из площадок общегражданской инициативы «День памяти жертв блокады». Задача акции — назвать все известные имена погибших, даже если на это уйдут годы. За три года чтений названо 60 127 имен погибших из 850 000 известных. В этом году планируют прочесть более 30 тысяч.

Петербуржцы могут прийти на любую и прочитать имена своих погибших родственников или имена из списков, которые будут предоставлены им на месте. Расписание чтений на каждой площадке можно уточнить на сайте.



Алексей Смагин/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







В музеях

Мероприятия Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда будут идти на разных площадках. Вход на экспозицию в этот день, напомним, будет свободным. Так, в здании в Соляном переулке ждут в первую очередь встречи и презентации. В 13:00 писатель, журналист Анатолий Аграфенин представит свою книгу «Зеленый Пояс Славы». В 15:00 состоится церемония передачи фронтовой реликвии, найденной в ходе поисковых работ в 2021 году на территории Ленинградской области, — именного портсигара с надписью «На память Буркасову от Ивлева, август 1942 г.». А в 20:00 начнется творческая программа, посвященная истории создания «Ленинградской поэмы» композитора Александра Розанова. Полную программу дня смотрите на сайте музея.

Главный павильон в Московском парке Победы примет в полдень просветительскую программу «От сердца к сердцу», посвященную культурной жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, — ее проводит Театр драмы им. Ольги Берггольц. В 13:00 здесь откроется выставка «А музы устояли…», посвященная искусству и культуре блокадного Ленинграда. В 14:00 — выставка фронтовых рисунков Павла Афонина (1920–2011), заслуженного архитектора России, профессора, художника, долгое время возглавлявшего кафедру архитектуры Военного инженерно-технического университета. 8 сентября программа Музея Анны Ахматовой откроется в 16:00 экскурсией «Фонтанный дом. Война. Блокада». Научные сотрудники расскажут о жизни Ахматовой и ее современников в годы блокады и эвакуации, а также о существовании Фонтанного дома в период Великой Отечественной войны. Вход свободный. А в 17:00 здесь состоится показ документального фильма «Соло» (14+). Советский короткометражный черно-белый фильм 1980 года — дипломная работа режиссера Константина Лопушанского. Действие фильма происходит зимой 1942 года в блокадном Ленинграде. Вход свободный.



В Государственном мемориальном музее А. В. Суворова уже идет выставка «Свидетельства блокадных дней», где можно увидеть плакаты, газеты, журналы и книги, издававшиеся в осажденном городе на протяжении всей вражеской блокады.

С 7 сентября в Инженерном доме Петропавловской крепости идет выставка «Ленинград — свидетель обвинения» из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга. На ней собраны фотографии, плакаты, графические произведения, запечатлевшие разрушения, нанесенные Ленинграду в годы Великой Отечественной войны: пострадавшие от артобстрелов, бомбежек и пожаров улицы и площади города, жилые дома и общественные здания, исторические и архитектурные памятники.

Кинопоказы

В 12:00 в подземном Памятном зале Монумента Героическим защитникам Ленинграда (на площади Победы) выступит режиссер, архивариус «Леннаучфильма» Юрий Серов и пройдет показ полнометражного документального фильма Сергея Лозницы «Блокада», созданного в 2005 году из аутентичной кинохроники Санкт-Петербургской студии документальных фильмов и фрагментов кинолент «Ленинград в борьбе», «900 незабываемых дней», «Приговор народа», «Подвиг Ленинграда».



В 12:35 в киноцентре «Родина» начнется сеанс фильма «Два бойца» режиссера Леонида Лукова (6+). Фильм снят во время войны по повести Льва Славина «Мои земляки». Искренний и правдивый рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова с «Уралмаша». Там же 9 сентября в 12:20 можно будет посмотреть фильм «Непобедимые» режиссеров Сергея Герасимова и Михаила Калатозова (0+): коренной ленинградец инженер Родионов в трудные дни блокады остается на своем заводе и налаживает выпуск нового танка... А 10 сентября в 12:30 покажут ленту «Жила-была девочка» режиссера Виктора Эйсымонта (16+). Это история двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде — 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки. Голод, холод, путешествия через вымерзший город к Неве с санками за водой, смерть матери, ранение — все это выпало на долю детей, перенесших наравне со взрослыми все тяготы войны. Вход на все показы свободный, по бесплатным билетам в кассе.

В полдень в киноцентре «Ленфильма» демонстрируют военную кинокартину «Порох» (1985) режиссера Виктора Аристова (16+). В основе фильма — реальный факт из истории обороны Ленинграда, когда осенью 1941 года небольшой отряд доставил из Кронштадта под огнем вражеской артиллерии и налетами авиации порох, необходимый для обороны города. В 14:00 пройдет показ фильма «Три дня до весны» (2017) режиссера Александра Касаткина (12+). Действие кинокартины разворачивается зимой 1942 года — в самые тяжелые дни блокады. В ходе вражеских бомбардировок разрушена лаборатория со штаммами смертельно опасных вирусов. У молодого врача Ольги Марицкой и офицера НКВД Андреева есть всего 72 часа, чтобы выйти на след опасного преступника, причастного к распространению смертельного вируса, и предотвратить катастрофу. Вход на показы бесплатный, по регистрации.

В 16:00 в кинотеатре «Эстафета» (КДК Красносельский) — военная драма Наума Бирмана «Мы смерти смотрели в лицо» (1980). Фильм (12+) основан на реальных событиях. В марте 1942 года бывший балетмейстер, а теперь — лейтенант Обрант (по фильму — Корбут) получил задание политотдела создать танцевальную группу. В блокадном Ленинграде он разыскал бывших своих учеников и привез на Ленинградский фронт, а через несколько дней юные танцоры дали свой первый концерт перед бойцами, вернувшимися с передовой. Вход свободный.

А в 19:00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» состоится премьерный показ исторической драмы Андрея Зайцева «Блокадный дневник» (12+). Вход по билетам.

Концерты

В 12:00 в сквере имени Ольги Берггольц под открытым небом покажут музыкально-драматический спектакль «Музыка души». Зрителей ждет иммерсивная постановка, которая познакомит с этапами становления поэтессы. Перемещаясь от одной площадки к другой, можно будет наблюдать за мини-спектаклями, которые сыграют петербургские театральные артисты и лучшие чтецы города — лауреаты городского конкурса художественного слова имени Ольги Берггольц «Мы в этом городе живем».

