В кино покажут «Блокадный дневник»

Со среды, 8 сентября — Дня начала блокады — в ограниченный прокат выпускают «Блокадный дневник», один из самых спорных и противоречивых фильмов прошлого года. Хотя бы потому, что он получил гран-при ММКФ и «Золотого орла», но на широкие экраны так и не вышел. По понятным причинам: тема блокады, как показывают бесчисленные скандалы последних лет, болезненна и сложна, достаточно вспомнить реакцию на «Праздник» Алексея Красовского.

Документалист Андрей Зайцев, для которого «Дневник» — всего лишь второй игровой фильм, с одной стороны, установил для себя жесткие правила. В сюжете минимум действующих лиц и событий, куча документальных источников от дневников Ольги Берггольц до «Блокадной книги», все решено в черно-белой скупой гамме. С другой стороны, от этого тема блокады ему не поддалась и проще не стала, актерам умирающих от голода и холода проще играть не стало, натурализма, без которого не обойтись, не появилось. Уже трейлер ленты зрители встретили каким-то заоблачным потоком ненависти и проклятий, который ни на какой госзаказ и пропаганду не спишешь.

