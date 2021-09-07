Сергей Лукьяненко собирается выпустить последний «Дозор» в мае 2022 года

Один из самых известных российских фантастов готов попрощаться с легендарным циклом. Во вторник, 7 сентября, стало известно, что последний роман из серии «Дозоры» писателя Сергея Лукьяненко может увидеть свет в мае 2022 года. Такой прогноз автор дал в интервью газете «Известия».
По словам Лукьяненко, книга «Вечный Дозор» готова уже на четверть. Он собирается закончить ее в этом году.
«Если все пойдет нормально, не будет никаких форс-мажорных ситуаций и творческих кризисов — а я постараюсь, чтобы их не было, — то закончу ее в этом году. К ноябрю — декабрю, но закончу. А выйдет она, наверное, в мае», — заявил Лукьяненко.
О том, что Лукьяненко работает над последними «Дозорами», он сообщил в своем Facebook еще в начале этого года, а позже говорил в интервью, что придумал неожиданный поворот, который «действительно всё завершает». По его словам, он уже знает всю историю и мысленно написал книгу.
Действие «Вечного дозора» разворачивается в современной Москве, где маг Антон Городецкий безуспешно пытается привыкнуть к обычной жизни.
Первая книга о противостоянии Темных и Светлых Иных, «Ночной дозор», вышла в 1998 году, вторая, «Дневной дозор» (в соавторстве с Владимиром Васильевым), — в 2000 году. В 2004 «Ночной дозор» экранизировал Тимур Бекмамбетов, в главной роли мага Антона Городецкого снялся Константин Хабенский. В 2006 году вышло продолжение.
С того момента на свет появились «Сумеречный дозор» (2004), «Последний дозор» (2005) — впрочем, последним он не стал, — «Новый дозор» (2012), «Шестой дозор» (2014), а также не вошедшие в оригинальную гепталогию «Школьный надзор» (2014) и «Теневой дозор» (2015) (оба в соавторстве с Аркадием Шушпановым), «Печать сумрака» (в соавторстве с Иваном Кузнецовым) (2014), «Участковый» (в соавторстве с Алексом де Клемешье) (2014) и сборники рассказов «Мелкий дозор» (2007) и «Новогодний дозор» (2014).
Добавим, в 2021 году Лукьяненко выпустил уже три книги, в том числе первую часть новой постапокалиптической трилогии — «Семь дней до Мегиддо». На этом он не собирается останавливаться и хочет подарить читателям еще два романа: «Три дня Индиго» и «Месяц за Рубиконом».