Сергей Лукьяненко собирается выпустить последний «Дозор» в мае 2022 года

Один из самых известных российских фантастов готов попрощаться с легендарным циклом. Во вторник, 7 сентября, стало известно, что последний роман из серии «Дозоры» писателя Сергея Лукьяненко может увидеть свет в мае 2022 года. Такой прогноз автор дал в интервью газете «Известия».



По словам Лукьяненко, книга «Вечный Дозор» готова уже на четверть. Он собирается закончить ее в этом году.



«Если все пойдет нормально, не будет никаких форс-мажорных ситуаций и творческих кризисов — а я постараюсь, чтобы их не было, — то закончу ее в этом году. К ноябрю — декабрю, но закончу. А выйдет она, наверное, в мае», — заявил Лукьяненко.

