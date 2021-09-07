Бизнес глубокой переработки. Сын совладельца «Теремка» создаст крупнейший в РФ завод вторичного пластика

автор фото Александр Миридонов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Петербургская компания «Втор-Пласт», специализирующаяся на переработке пластика, создала совместное предприятие с одним из крупнейших российских мусорных операторов «Эколайн». Соглашение о сотрудничестве было подписано 7 сентября в Москве.

Новая компания ООО «Эколайн-Вторпласт» (зарегистрировано в конце августа) займется строительством и управлением заводом в Егорьевске в Московской области. Предприятие планирует выпускать 43 тыс. тонн вторичного пластика в год, что позволит ему стать одним из лидеров формирующегося рынка.



Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей. Доли партнеров в совместном предприятии распределятся поровну. Строительство будет курировать «Эколайн», участок взят в долгосрочную аренду у Московской области. «Втор-Пласт» будет отвечать за оперативное управление заводом, выбор оборудования, техническую и технологическую экспертизу.

«Втор-Пласт» принадлежит Александру Свидовскому, сыну совладельца сети «Теремок» Виталия Свидовского. Сейчас у компании есть завод по переработке полимеров в Ленинградской области мощностью 500 тонн в месяц. Среди клиентов и поставщиков завода крупнейший в России производитель крупногабаритной упаковки «Ай-пласт», один из крупнейших производителей строительного и садово-паркового инвентаря «ОРП Восток», производитель наплавляемой кровли «Технониколь», автомобильные заводы Hyundai, Nissan, Renault, производитель шин Nokian Tyres и другие. Выручка за первое полугодие 2021 года составила 156,8 млн рублей.

Столичный партнер — куда более мощный игрок. «Эколайн» работает на рынке Москвы и специализируется на вывозе твердых бытовых отходов. Выручка компании в 2020 году составила 2,6 млрд рублей. В 2019 году группа поглотила ближайшего конкурента, мусорного оператора «МКМ-Логистика». Среди его прежних владельцев компания «Чистая логистика» Степана и Павла Дмитриевых (сыновей экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева) и сына президента Сбербанка Олега Грефа, а также семья Александра Чигиринского, партнера Романа Абрамовича. Компания Ervington Investments Limited самого Романа Абрамовича также раньше владела долей в «МКМ-Логистике».



50% компании «Лига-транс», которой принадлежит 100% «Эколайна», владеет гонконгская Acmero Limited. Основатель фонда и его управляющий партнер — золотопромышленник Симан Поваренкин. Одна из крупных инвестиций — покупка 40% московской сети кофеен «Шоколадница». 30% материнской компании «Эколайна» принадлежит «Лига-Групп», ее владелец Евгений Михайлов является партнером в мусорном бизнесе «Эколайна» во Владимирской области. 20% — у компании «Лига-инвест», которая принадлежит Дмитрию Белоусову. Предприниматель также возглавляет и владеет компанией «Акмеро Ретейл».



По информации «Фонтанки», за право стать партнером московского мусорного гиганта шла серьезная конкуренция, но победителем из борьбы вышла компания Александра Свидовского.

Сейчас у «Эколайна» в Егорьевске уже есть крупнейший в Восточной Европе комплекс по переработке отходов мощностью 1,2 млн тонн в год,. Компетенции «Втор-Пласта» позволят увеличить степень переработки и нарастить объемы. «Предполагается, что «Эколайн» будет сортировать, а мы — перерабатывать. Это будет самый большой завод, специализирующийся на переработке пластика, в России», — рассказал «Фонтанке» Александр Свидовский. По его словам, первая очередь завода на входе сможет принимать 43 тыс. тонн пластика и выдавать примерно 35 тыс. тонн готовой для вторичного использования продукции (разница — это загрязнения, которые приезжают вместе с пластиками). Строительство начнется в феврале 2022 года, а уже в сентябре 2022-го завод начнёт выпускать продукцию.

Мусорные перспективы

Сейчас в России вырабатывается 70–80 млн тонн твердых коммунальных отходов ежегодно, но перерабатывается всего 6–7%. Одна из проблем — отсутствие сортировочных станций и механизмов стимулирования со стороны государства.



Национальный проект «Экология» предполагает, что к 2024 году доля переработки мусора должна существенно вырасти — до 36% от всего ТКО. На смену свалкам и полигонам должны прийти перерабатывающие заводы, мощность которых к 2024 году должна составить 23,1 млн тонн.

Сейчас из всего объема мусора в крупных городах на пластик приходится около 10%. Но перерабатывается всего 250 тыс. тонн, тогда как потенциально для вторичного использования пригодно около 2,5 млн тонн.

На данный момент крупнейшими игроками рынка являются нижегородский «Фантастик пластик» (по оценкам, перерабатывает 1200 тонн ПЭТ и 300 тонн полиолефинов в месяц), подмосковный «Пларус» (1500 тонн ПЭТ в месяц), Тверской завод вторичных полимеров (1000 тонн ПЭТ в месяц) и калужский «DPL-полимеры» (1000 тонн полиолефинов в месяц). У других игроков тоже, как правило, есть четкая специализация.

Проект «Эколайна» и «Втор-Пласта» станет не только самым крупным, но и самым универсальным. Он сможет работать как с ПЭТ, так и с твердыми и пленочными пластиками. По словам Александра Свидовского, на заводе будет использоваться технология Bottle to Bottle, то есть качество переработанного продукта позволит использовать его для выпуска новых пластиковых бутылок.



Партнеры рассчитывают окупить проект за пять лет. Годовая выручка может составить 2,6 млрд рублей. Среди потенциальных клиентов нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг», его структура «СИБУР Полилаб», FMCG-гигант Unilever и производитель пластиковой тары «Ай-Пласт», а также DIY-сети, производители автомобильных комплектующих, производители строительных товаров.

В перспективе планируется запуск линий по производству готовых изделий из пластика, что позволит внедрить технологию замкнутого цикла. Со временем предприятие превратится в экотехнопарк, который также будет работать со стеклом, тетра-паком и органическим мусором.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

