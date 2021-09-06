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Ложка Шварценеггера, зубочистка Познера, щётка Кокорина из колонии. Что пытаются продать петербуржцы в Интернете

Что за ерунду петербуржцы только ни продают в Интернете

После изучения предложений по продаже «Пушкинских карт» в Петербурге корреспондента «Фонтанки» затянуло в объявления на Avito. Там он нашёл много необъяснимого, странного и смешного. Результат прогулки по виртуальной барахолке — в нашем материале.

автор фото Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
автор фото Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
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В Петербурге уже никого не удивишь визитками Владимира Путина, а вот предметы искусства с изображением гаранта продолжают удивлять. Президент и оппозиционный политик Алексей Навальный в жизни никогда не встречались, но житель города Павел может устроить их встречу в течение трёх дней. На сайте бесплатных объявлений он предлагает купить у него статуэтку дерущихся оппонентов. Навальный пропускает удар от Путина в голову, но изготовитель заявляет, что боксёров можно поменять местами по желанию.

Фото: фрагмент скриншота / avito.ru
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Художница Валентина Алексеевна видит Путина спасителем российских детей. На её картине президент возвращает ребятне радугу. На холсте в правой части изображен, по всей видимости, загнивающий Запад с демонстрантами, одетыми в BDSM-наряды. В левой части — светлый гетеро-мир с горами и птицами. Путин выпускает из мешка радугу в то время, как белый медведь стоит на защите добра от зла.

Фото: фрагмент скриншота / avito.ru
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Среди предметов интерьера затесался предмет гигиены из мест не столь отдалённых — зубная щётка футболиста Александра Кокорина из колонии в Белгородской области, где он отбывал наказание. Щётка, судя по фото, много повидала. Автор объявления рассказал, что предмет ему передал сотрудник колонии.

Фото: фрагмент скриншота / avito.ru
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Тот же коллекционер, кстати, продает зубочистку, которой ковырялся в зубах Владимир Познер. Деревянная палочка «была оставлена им в спешке на столе в ресторане гостиницы Vinotel Boutique Hotel, во время начавшихся беспорядков в Тбилиси по поводу его приезда туда».

Фото: фрагмент скриншота / avito.ru
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Ещё одна вещь, побывавшая во рту у знаменитости — обычная чайная ложка. Продавец утверждает, что с помощью неё ел мороженое сам Арнольд Шварценеггер. Дело было во время Synergy global forum. Грязную посуду якобы принёс официант после трапезы Железного Арни.

Фото: фрагмент скриншота / avito.ru
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Петербуржец Алексей за миллион рублей готов расстаться с гитарой, которую подписал Сергей Шнуров. Особую ценность представляет то, что музыкант, подписывая инструмент, не использовал ни одного бранного слова. Автор объявления отмечает, что гитара была «помечена» лидером группировки «Ленинград» в 2014 году во время стояния в очереди за чебуреками.

Фото: фрагмент скриншота / avito.ru
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Удивлялась Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»

автор фото Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
автор фото Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
Фото: фрагмент скриншота / avito.ru
Фото: фрагмент скриншота / avito.ru
Фото: фрагмент скриншота / avito.ru
Фото: фрагмент скриншота / avito.ru
Фото: фрагмент скриншота / avito.ru
Фото: фрагмент скриншота / avito.ru

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