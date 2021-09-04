Российские космонавты подключили «Науку» к американской сети на МКС

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) подключили российский модуль «Наука» к американскому электропитанию. Трансляция идет на сайте «Роскосмоса» 4 сентября.

Космонавты проложили по служебному модулю (СМ) «Звезда» и подстыковали к новому модулю «Наука» два кабеля, а также подсоединили их к кабелям, проложенным на американском сегменте. Таким образом они завершили работу российских космонавтов Федора Юрчихина и Александа Мисуркина, которые в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента МКС по модулю «Заря».