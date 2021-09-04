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Российские космонавты подключили «Науку» к американской сети на МКС

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) подключили российский модуль «Наука» к американскому электропитанию. Трансляция идет на сайте «Роскосмоса» 4 сентября.

Космонавты проложили по служебному модулю (СМ) «Звезда» и подстыковали к новому модулю «Наука» два кабеля, а также подсоединили их к кабелям, проложенным на американском сегменте. Таким образом они завершили работу российских космонавтов Федора Юрчихина и Александа Мисуркина, которые в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента МКС по модулю «Заря».

21 июля ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур. Модуль прибыл на МКС с опозданием в несколько дней, курс пришлось корректировать, в какой-то момент он шёл по тревожно низкой орбите. Предшественник «Науки» — модуль «Пирс» — был затоплен на кладбище космических кораблей на дне Тихого океана.

Международная космическая станция начала внеплановое вращение из-за самопроизвольного запуска двигателей нового российского модуля «Наука» вечером 29 июля. Это случилось в 19:45, после стыковки «Науки» с модулем «Звезда» МКС космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали открывать внутренний люк «Звезды». В результате станция сместилась на 45 градусов, но позже положение выровняли.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» — 17-й модуль для МКС, один из самых больших модулей на всей станции, а также четвёртый научный модуль МКС после американской лаборатории «Дестини», европейской «Коламбус» и японской «Кибо». Он предназначен для расширения возможностей реализации научно-исследовательской программы на МКС. Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

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