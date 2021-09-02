В Екатерининском собрании откроют культурный кластер с цифровым искусством и модными показами

«Петербург-концерт» намерен превратить свой «дом» на канале Грибоедова в культурный кластер. Об этом 2 сентября рассказала генеральный директор старейшей государственной концертной организации Екатерина Артюшкина.



В стенах Екатерининского собрания, где проходили классические концерты, планируют еще и проводить медиации, творческие лаборатории и показы модных дизайнеров. В новом, открытом с сентября, медиацентре будут показывать документальные фильмы об искусстве и организовывать лекции.



Уже 12 октября на площадке «Петербург-концерта» пройдет первая арх-медиация от организаторов конкурса «Золотой Трезини». На открытом для всех желающих мероприятии специалисты будут обсуждать со зрителями архитектуру классических дворцов.

