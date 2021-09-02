В Екатерининском собрании откроют культурный кластер с цифровым искусством и модными показами

«Петербург-концерт» намерен превратить свой «дом» на канале Грибоедова в культурный кластер. Об этом 2 сентября рассказала генеральный директор старейшей государственной концертной организации Екатерина Артюшкина.
В стенах Екатерининского собрания, где проходили классические концерты, планируют еще и проводить медиации, творческие лаборатории и показы модных дизайнеров. В новом, открытом с сентября, медиацентре будут показывать документальные фильмы об искусстве и организовывать лекции.
Уже 12 октября на площадке «Петербург-концерта» пройдет первая арх-медиация от организаторов конкурса «Золотой Трезини». На открытом для всех желающих мероприятии специалисты будут обсуждать со зрителями архитектуру классических дворцов.
С 10 по 27 ноября Екатерининское собрание примет в своих залах фестиваль цифрового искусства ART&TECH. Зрителям покажут объекты digital-art, познакомят с российскими медиахудожниками. Композитор, резидент Дома Радио, Алексей Ретинский представит перформанс с использованием нейросетей, коллектив Media.Tribe подготовит аудиовизуальные инсталляции, а продюсерское бюро Artmix покажет, как делать музыку с использованием нейрофизиологических датчиков анализа работы головного мозга.
«Петербург-концерт» — одна из крупнейших концертных организаций, наследница Ленгосэстрады и Ленконцерта, реализует ежегодно более тысячи городских мероприятий разных форматов: от массовых праздников на улицах и площадях до камерных концертов в гостиных петербургских особняков.