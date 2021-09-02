Дом радио открывает сезон с новым роялем и выставкой Александра Родченко

Концерт (6+) будет интересен не только своей программой, но и дебютом: исполнять произведения пианист будет на новом рояле Fazioli, специально приобретенном для Дома радио: инструменты этой марки производятся под Венецией, изготовление каждого занимает около двух лет.

2 сентября в Доме радио пройдет первый концерт нового сезона. В исполнении пианиста Вадима Холоденко прозвучат «Вариации на русскую тему» Людвига ван Бетховена и 36 вариаций на тему чилийской песни «Когда мы едины, мы непобедимы» американского композитора Фредерика Ржевски.

В дальнейшей программе сезона не только музыка. Например, 14 сентября, в день 700-летия со дня смерти Данте, стартует первый образовательный проект сезона, посвященный «Божественной комедии». Известные литературоведы, переводчики и философы вместе со слушателями будут перечитывать и обсуждать строфы «Ада», «Чистилища» и «Рая».



А в ноябре в Доме радио откроется выставка фотографий Александра Родченко. В экспозицию войдут более 50 фоторабот, которые Петербург увидит впервые: это портреты современников Родченко — художников, архитекторов и поэтов, а также архитектурные съемки и кадры фоторепортажей.



Также в новом сезоне продолжатся события «Лаборатории современного зрителя» и показы экспериментального кино и видеоарта. Будут работать и композиторы-резиденты Дома радио — Алексей Ретинский и Андреас Мустукис, к которым уже в сентябре присоединится хореограф Клаудиа Кастеллуччи. Она проведет в Петербурге лабораторию для молодых танцовщиков, по итогам которой 9 октября будет показан перформанс в технике интуитивного танца.

