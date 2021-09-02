Ленинградский зоопарк приглашает посетителей поучаствовать в традиционной акции «Дары осени» и угостить животных свежим урожаем или «уловом» с лесных прогулок. Сотрудники с благодарностью примут даже пни.



«Питомцы зоопарка особенно радуются осени, потому что получают от вас вкусные и полезные подарки», — пишут 2 сентября на странице зоопарка в Instagram. Все неравнодушные к животным могут принести для питомцев зоопарка сезонные фрукты, овощи, ягоды и листья с дачи или из леса. Для хищников, приматов и грызунов будут ценным подарком сочные овощи, ягоды и грибы, для птиц — ветки, из которых они смогут построить свои убежища, а насекомые с удовольствием расположатся на коре дуба и в лесном мхе.