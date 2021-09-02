Ленинградский зоопарк приглашает посетителей поучаствовать в традиционной акции «Дары осени» и угостить животных свежим урожаем или «уловом» с лесных прогулок. Сотрудники с благодарностью примут даже пни.
«Питомцы зоопарка особенно радуются осени, потому что получают от вас вкусные и полезные подарки», — пишут 2 сентября на странице зоопарка в Instagram. Все неравнодушные к животным могут принести для питомцев зоопарка сезонные фрукты, овощи, ягоды и листья с дачи или из леса. Для хищников, приматов и грызунов будут ценным подарком сочные овощи, ягоды и грибы, для птиц — ветки, из которых они смогут построить свои убежища, а насекомые с удовольствием расположатся на коре дуба и в лесном мхе.
Сотрудники зоопарка с благодарностью примут кабачки, тыквы, яблоки, огурцы, морковь, ягоды, в том числе красную и черноплодную рябину (с ветками), бруснику, клюкву и облепиху, орехи, съедобные грибы, нераскрытые шишки, мох, сфагнум, желуди, сухой дубовый опад, ветви малины с листьями, жёлтый лишайник на ветвях, кору деревьев и трухлявые пни (для членистоногих). Продукты можно оставлять на административном входе в любое время без предварительного согласования. Но в зоопарке подчеркивают, что овощи и фрукты должны быть только свежими и спелыми, просят не приносить испорченные продукты.
«Большое спасибо вам за открытость и за участие в акции! Мы очень ценим время и силы, потраченные вами на сбор экологически чистых даров этого прекрасного времени года», — говорится в сообщении.