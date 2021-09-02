В Петербурге вынесли приговор водителю маршрутки, попавшей в смертельное ДТП на Приморском шоссе зимой 2021 года. В аварии погибла пожилая пассажирка и еще четверо пострадали.



Как сообщает 2 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, днем 3 февраля 62-летний водитель автобуса ПАЗ, принадлежащего АО «Третий парк», следовал по заснеженному Приморскому шоссе от Солнечного в сторону Сестрорецка. К правому закруглению дороги на 1-м километре шоссе, обозначенному знаком «Опасный поворот», он приближался на скорости 90 км/ч при разрешенных 60 км/ч. В итоге на повороте мужчина не справился с управлением, автобус занесло, и он съехал с дороги, после чего врезался в столб и опрокинулся. Последствия засняли очевидцы.