Суд нашел подрядчика для сноса флигеля Воронцовского дворца в Петербурге

Речь идет о сносе исторического здания площадью 673 кв. м по адресу: Садовая улица, дом 26, литера Р (оно расположено в глубине квартала, вдоль улицы Ломоносова). В конкурсе с начальной ценой почти 5 млн рублей победило ООО «Альфа». На снос отводится 30 дней с момента подписания сторонами контракта электронными подписями.
В июле 2021 года на сайте комитета по охране памятников опубликовали акт историко-культурной экспертизы, из него стало известно о планах суда снести три дворовых флигеля (литеры Р, П и Н). Градозащитники направляли свои замечания к документу. В частности, там отсутствовала история построек и цель сноса. Однако их аргументы не повлияли на результат.
Как пояснил «Фонтанке» замглавы отделения ВООПИиК Александр Кононов, так как здания находятся на территории объекта культурного наследия, но при этом сами не являются памятниками, их не защищает от сноса городской закон № 820–7 об объединенных охранных зонах.
Воронцовский дворец — федеральный памятник, он был возведен в 1749–1757 годах по проекту архитектора Бартоломео Франческо Растрелли. Комплекс представляет собой образец стиля барокко. Третий кассационный суд въехал во дворец в 2019 году.