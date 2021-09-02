Суд нашел подрядчика для сноса флигеля Воронцовского дворца в Петербурге

Речь идет о сносе исторического здания площадью 673 кв. м по адресу: Садовая улица, дом 26, литера Р (оно расположено в глубине квартала, вдоль улицы Ломоносова). В конкурсе с начальной ценой почти 5 млн рублей победило ООО «Альфа». На снос отводится 30 дней с момента подписания сторонами контракта электронными подписями.



В июле 2021 года на сайте комитета по охране памятников опубликовали акт историко-культурной экспертизы, из него стало известно о планах суда снести три дворовых флигеля (литеры Р, П и Н). Градозащитники направляли свои замечания к документу. В частности, там отсутствовала история построек и цель сноса. Однако их аргументы не повлияли на результат.

