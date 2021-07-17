Воронцовский дворец избавляют от флигелей и интерьеров. Общественники категорически против

Общество «Градозащитный Петербург» обратило внимание на опубликованный на сайте КГИОП акт историко-культурной экспертизы. Из него следует , что три флигеля на территории дворца находятся в аварийном состоянии. Они обладают историко-культурной ценностью, но под государственную охрану не попадают.

Старинные флигели Воронцовского дворца на Садовой улице готовят к сносу, выяснила «Фонтанка» 17 июля. Занимаемую Третьим кассационным судом общей юрисдикции территорию и главное здание ждет глобальная расчистка.

В заключении эксперта нет данных о целях демонтажа и самой истории построек. Всероссийское общество охраны памятников требует отправить акт на доработку. Общественники также отметили, что они категорически против решения о демонтаже исторических зданий.

Воронцовский дворец отдан Третьему кассационному суду общей юрисдикции. На днях он подвел итоги конкурса на «выборочный капитальный ремонт» главного здания. За 200 миллионов во дворце демонтируют интерьеры, отреставрируют вестибюль и фасады, заменят несущие конструкции и разберут отдельные конструктивные элементы.

Подряд отдали фирме «Куб строй» бизнесмена Алексея Гармаша, одного из руководителей группы компаний Seven Suns Development.

Третий кассационный суд въехал в Воронцовский дворец в 2019 году. К открытию готовились в авральном режиме, судьи работали под аккомпанемент протечек.