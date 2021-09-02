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Миллер назвал сроки начала поставок газа в Европу по «Северному потоку — 2»

Поставки по «Северному потоку — 2» могут начать до конца 2021 года, заявил глава Газпрома

Первые поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года. Об этом на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Ещё до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок», — цитирует Миллера 2 сентября «Интерфакс».

Ранее «Фонтанка» писала, что пуско-наладочные работы на трубопроводе «Северный поток — 2» завершаются на первой нитке для начала поставок, укладка второй перешла в финальную стадию.

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Комментарии (1)

Danik
Честоно говоря всё равно!
По мне так до границы, там кран, и как хотят, так пускай и берут. Рублями чтобы расплата была. В Центробанк.
А не в офшоры на счета газпрёмовской верхушки.
Мне интересно, в деревню Гадюкино когда хоть одну нитку газопровода протащат и по дворам разведут!
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