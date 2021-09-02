Миллер назвал сроки начала поставок газа в Европу по «Северному потоку — 2»

Первые поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года. Об этом на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Ещё до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок», — цитирует Миллера 2 сентября «Интерфакс».

Ранее «Фонтанка» писала, что пуско-наладочные работы на трубопроводе «Северный поток — 2» завершаются на первой нитке для начала поставок, укладка второй перешла в финальную стадию.

