Новые камеры контроля скорости заработали по 20 адресам в Петербурге. Таким образом, число стационарных комплексов фотовидеофиксации, установленных в городе в 2021 году, выросло до 240.
Как сообщает 31 августа пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, 20 новых комплексов установили на 13 улицах города. В том числе, за соблюдением скоростного режима будут следить на таких крупных магистралях, как Дунайский и Пискаревский проспекты, проспекты Славы, Маршала Жукова и Науки, на улице Савушкина.
С июля в Петербурге уже работают 220 новых комплексов, фиксирующих превышение скорости. Установка новых камер более чем по 170 аварийно-опасным адресам — это первый этап масштабного проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Сейчас реализуется второй этап проекта — установка камер на 40 аварийно-опасных перекрёстках. 20 из них уже появились.