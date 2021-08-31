Новые камеры контроля скорости заработали по 20 адресам в Петербурге. Таким образом, число стационарных комплексов фотовидеофиксации, установленных в городе в 2021 году, выросло до 240.



Как сообщает 31 августа пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, 20 новых комплексов установили на 13 улицах города. В том числе, за соблюдением скоростного режима будут следить на таких крупных магистралях, как Дунайский и Пискаревский проспекты, проспекты Славы, Маршала Жукова и Науки, на улице Савушкина.