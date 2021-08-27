Половину из запланированных 40 перекрестков в Петербурге оборудовали новыми комплексами фиксации нарушений ПДД. В зависимости от сложности участка на нем могут быть установлены до двух десятков камер.



Как сообщает 27 августа пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, новые комплексы заработают на 40 аварийно опасных перекрёстках в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Калининском, Колпинском и других районах города. Они будут фиксировать проезд на красный, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и другие нарушения правил проезда перекрестков. В зависимости от сложности перекрестка на нем может быть установлено от 10 до 24 камер.