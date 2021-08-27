Половину из запланированных 40 перекрестков в Петербурге оборудовали новыми комплексами фиксации нарушений ПДД. В зависимости от сложности участка на нем могут быть установлены до двух десятков камер.
Как сообщает 27 августа пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, новые комплексы заработают на 40 аварийно опасных перекрёстках в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Калининском, Колпинском и других районах города. Они будут фиксировать проезд на красный, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и другие нарушения правил проезда перекрестков. В зависимости от сложности перекрестка на нем может быть установлено от 10 до 24 камер.
Новые 20 комплексов фиксации нарушений ПДД в Петербурге появились на следующих перекрёстках:
- Ленинский проспект — улица Зины Портновой
- Дунайский проспект — Будапештская улица
- улица Коллонтай — улица Бадаева — Искровский проспект
- проспект Славы — Будапештская улица
- Краснопутиловская улица — Кубинская улица
- проспект Большевиков — улица Тельмана
- Дунайский проспект — Купчинская улица
- проспект Маршала Жукова — Дорога на Турухтанные острова
- улица Димитрова — Будапештская улица
- Коломяжский проспект — проспект Испытателей
- проспект Просвещения — улица Демьяна Бедного
- Пискаревский проспект — Бестужевская улица
- проспект Луначарского — Светлановский проспект
- проспект Науки — улица Обручевых
- улица Коллонтай — Клочков переулок
- Яхтенная улица — улица Савушкина
- улица Фучика — Бухарестская улица
- проспект Ветеранов — улица Солдата Корзуна
- улица Веры Слуцкой — Заводской проспект
- Тверская улица — улица Ремизова
В рамках проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД к июлю в Петербурге заработали 220 новых комплексов контроля скорости. Ещё 20 начнут следить за нарушителями в самое ближайшее время. Как отмечают в комитете, анализ работы новых комплексов за июнь — июль показал, что водители становятся внимательнее и аккуратнее. Так, новые камеры на Вознесенском шоссе в июле зафиксировали на 35% нарушений меньше, чем в июне (11 тысяч против 17 тысяч), а на улице Танкистов в Колпино — более чем на 20% меньше (2,6 тысячи превышений скорости против 3,4 тысячи).