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Смольный рассказал, на каких перекрестках за нарушителями проследят новые камеры

На 20 перекрестках Петербурга появились новые комплексы фиксации нарушений

Половину из запланированных 40 перекрестков в Петербурге оборудовали новыми комплексами фиксации нарушений ПДД. В зависимости от сложности участка на нем могут быть установлены до двух десятков камер.

Как сообщает 27 августа пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, новые комплексы заработают на 40 аварийно опасных перекрёстках в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Калининском, Колпинском и других районах города. Они будут фиксировать проезд на красный, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и другие нарушения правил проезда перекрестков. В зависимости от сложности перекрестка на нем может быть установлено от 10 до 24 камер.

Новые 20 комплексов фиксации нарушений ПДД в Петербурге появились на следующих перекрёстках:

  • Ленинский проспект — улица Зины Портновой
  • Дунайский проспект — Будапештская улица
  • улица Коллонтай — улица Бадаева — Искровский проспект
  • проспект Славы — Будапештская улица
  • Краснопутиловская улица — Кубинская улица
  • проспект Большевиков — улица Тельмана
  • Дунайский проспект — Купчинская улица
  • проспект Маршала Жукова — Дорога на Турухтанные острова
  • улица Димитрова — Будапештская улица
  • Коломяжский проспект — проспект Испытателей
  • проспект Просвещения — улица Демьяна Бедного
  • Пискаревский проспект — Бестужевская улица
  • проспект Луначарского — Светлановский проспект
  • проспект Науки — улица Обручевых
  • улица Коллонтай — Клочков переулок
  • Яхтенная улица — улица Савушкина
  • улица Фучика — Бухарестская улица
  • проспект Ветеранов — улица Солдата Корзуна
  • улица Веры Слуцкой — Заводской проспект
  • Тверская улица — улица Ремизова

В рамках проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД к июлю в Петербурге заработали 220 новых комплексов контроля скорости. Ещё 20 начнут следить за нарушителями в самое ближайшее время. Как отмечают в комитете, анализ работы новых комплексов за июнь — июль показал, что водители становятся внимательнее и аккуратнее. Так, новые камеры на Вознесенском шоссе в июле зафиксировали на 35% нарушений меньше, чем в июне (11 тысяч против 17 тысяч), а на улице Танкистов в Колпино — более чем на 20% меньше (2,6 тысячи превышений скорости против 3,4 тысячи).

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Комментарии (7)

Аппаратчик мокрой классификации
"за нарушителями" - а за благообразными господами??
MyAdmiral Kruzenshtern
Вообще мизер. На площади у Московских ворот задолбали пятирядники на развороте.
sergeyo_r
фиксация вместо организации...
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