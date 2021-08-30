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Лавров назвал нападки на Сталина частью «атаки» на итоги Второй мировой войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает представление Сталина «главным злодеем» частью «атаки» на итоги Второй мировой войны. Об этом он заявил 30 августа на встрече с ветеранами в Волгограде.

«[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <...> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — приводит ТАСС слова главы МИД РФ.

По мнению Лаврова, нападки на историческое прошлое России нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и являются попыткой политически ослабить РФ.

Осенью 2019 года Европарламент принял резолюцию, осуждающую сталинизм и нацизм.

«Сказать, что Сталин развязал войну, — это верх цинизма», — отреагировал тогда Владимир Путин на решение евродепутатов. «Приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию — это верх цинизма», — повторил российский лидер в декабре того же года.

В начале 2020 года польский парламент принял резолюцию о противодействии манипулированию историей, после чего Владимир Путин заявил, что «заткнет рот тем, кто пытается переиначить историю». В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал Польшу «молчаливым пособником» Гитлера.

1 июля в России был введён законодательный запрет на сравнение СССР и нацистской Германии.

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Комментарии (12)

change_it
"всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны" - и что он там сделал? 37 год, ГУЛАГ, расстрелы, выселение целыми народами - господин министр об этом?
Never_Mind
Отец гражданки США защищает скрепы. Трепаться дешевле, чем поднимать уровень жизни людей. А между тем в Питере бензин перевалил на полтос.
Hans-Christian
А Лавров не знает, что настоящее - это в том числе и следствие произошедших в прошлом событий?
А Лавров вообще в курсе, что к началу Великой отечественной девять из десяти офицеров старшего офицерского состава были репрессированы? Это к тому, что, типа, действия Сталина до и после войны нельзя сравнивать.
А Лавров в курсе, что Сталин был в растерянности и до последнего надеялся откупиться, отдав Германии западные части Украины и Белоруссии.
Войну выиграл советский народ зачастую вопреки решениям главнокомандующего. А Сталин, со слов Маршала Жукова, под конец войны более-менее начал что-то понимать в военном деле. Военное училище он не заканчивал, на войне не был. Вопрос к Лаврову: какие такие критические для победы решения мог принимать человек, ничего непонимающий в ведении военных действий?
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