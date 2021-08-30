Лавров назвал нападки на Сталина частью «атаки» на итоги Второй мировой войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает представление Сталина «главным злодеем» частью «атаки» на итоги Второй мировой войны. Об этом он заявил 30 августа на встрече с ветеранами в Волгограде.



«[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <...> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — приводит ТАСС слова главы МИД РФ.

