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В России запретили отождествлять роли СССР и Третьего рейха в войне и демонстрировать портреты нацистских военных преступников

Два закона, связанные со Второй мировой войной, подписал президент России Владимир Путин 1 июля. Один запрещает публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии, а второй — демонстрировать изображения военных преступников и распространять нацистскую атрибутику. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Первые изменения запрещают «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, а также в СМИ и Интернете.

Согласно второму документу, запрещается, в частности, ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха — их выступления и изображения относятся в разряд экстремистских материалов.

Первоначально предполагалось распространить запретительные меры на любую демонстрацию изображения всех военных преступников, за исключением случаев без признаков пропаганды и оправдания нацизма. Однако впоследствии в законопроект были внесены правительственные поправки о том, чтобы запрет на публичную демонстрацию военных нацистских преступников касался лишь изображений руководителей организаций, осужденных Международным Нюрнбергским военным трибуналом, а не всех рядовых членов.

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Комментарии (35)

SWd
Когда же мы уже будущим займемся вместо борьбы с прошлым?
265947515
Открывать архивы нельзя. Сразу появятся документальные подтверждения тезису о том что режимы Германии и СССР в то время были абсолютно идентичными.
doorbal_
в России запретили историю. разрешено теперь гоорить только полуправду, и то только ту которая вписывается в генеральную линию партии
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