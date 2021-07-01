В России запретили отождествлять роли СССР и Третьего рейха в войне и демонстрировать портреты нацистских военных преступников

Два закона, связанные со Второй мировой войной, подписал президент России Владимир Путин 1 июля. Один запрещает публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии, а второй — демонстрировать изображения военных преступников и распространять нацистскую атрибутику. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.



Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».



Первые изменения запрещают «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, а также в СМИ и Интернете.