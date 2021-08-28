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Власти опровергают гибель трех человек при пожаре в больнице Ярославля

В результате пожара в клинической больнице №3 Ярославля погиб один человек. Как пишет 28 августа ТАСС, замгубернатора региона Андрей Шабалин опроверг информацию о смерти трех пациентов.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания перестали работать аппараты ИВЛ и это якобы унесло жизни трех пациентов.

«Погибшие — один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже. Двоих пострадавших от задымления реанимировали», — сказал Шабалин. Он добавил, что врачи борются за жизни двух пострадавших.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать курение. Возгорание началось с матраса в реанимации.

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