Власти опровергают гибель трех человек при пожаре в больнице Ярославля

В результате пожара в клинической больнице №3 Ярославля погиб один человек. Как пишет 28 августа ТАСС, замгубернатора региона Андрей Шабалин опроверг информацию о смерти трех пациентов.



Ранее сообщалось, что в результате возгорания перестали работать аппараты ИВЛ и это якобы унесло жизни трех пациентов.



«Погибшие — один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже. Двоих пострадавших от задымления реанимировали», — сказал Шабалин. Он добавил, что врачи борются за жизни двух пострадавших.

