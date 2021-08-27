Три человека погибли при пожаре в больнице Ярославля. Отключились аппараты ИВЛ

Три пациента погибли в результате пожара в клинической больнице № 3 Ярославля. Об этом 27 августа вечером сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.



По предварительной информации, возгорание возникло на втором этаже учреждения. Из-за пожара якобы отключились аппараты ИВЛ, что и привело к смерти троих человек.



«По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находившиеся на аппарате ИВЛ», — сказал собеседник агентства.



Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных, его причины устанавливаются.

