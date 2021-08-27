FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Три человека погибли при пожаре в больнице Ярославля. Отключились аппараты ИВЛ

Пожар в больнице Ярославля унес жизни трех человек

Три пациента погибли в результате пожара в клинической больнице № 3 Ярославля. Об этом 27 августа вечером сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

По предварительной информации, возгорание возникло на втором этаже учреждения. Из-за пожара якобы отключились аппараты ИВЛ, что и привело к смерти троих человек.

«По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находившиеся на аппарате ИВЛ», — сказал собеседник агентства.

Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных, его причины устанавливаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний