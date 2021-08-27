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Свадьба с Ким и Канье в огне. Презентация Donda прошла с шумом, но альбома пока так и нет

Канье Уэст устроил шоу в поддержку альбома Donda в Чикаго

Рэпер Канье Уэст, он же в ожидаемом будущем Йе, устроил презентацию альбома Donda 26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго. Официально пластинка так и не вышла, но на вечеринке в её честь артист выстроил копию дома своего детства в натуральную величину, поджег себя, надев специальный защитный костюм, и прогулялся по сцене.

Впечатлениями и снимками с шоу фанаты активно делятся в соцсетях. Основное действие проходило на пороге макета дома с крестом на крыше в центре арены. «В гости» к себе Канье пригласил Мэрилина Мэнсона и музыканта DaBaby.

Одним из сюрпризов стало появление на сцене Ким Кардашьян. Бывшая супруга рэпера вышла в фате и свадебном платье Balenciaga от Демны Гвасалия из первой за 53 года кутюрной коллекции. Со стадиона Кардашьян и Канье уходили вместе под крики зрителей.

Несмотря на то что пара в разводе, музыкант и телезвезда сохранили хорошие отношения. Ким оставила фамилию мужа. 25 августа стало известно о том, что Канье Уэст в свою очередь подал заявление на смену имени. Он планирует зваться Йе и уже переписал ники в соцсетях.

Происшедший концерт — официально третья презентация альбома «Donda». Релиз должен был пройти в июле, затем — в начале августа. Станет ли пластинка доступна теперь, после выступления в Чикаго, доподлинно неизвестно.

Как отмечает Billboard, откладывая релиз Donda и устраивая вечеринки в поддержку, музыкант уже заработал миллионы долларов. Только в июне на стадионе Mercedes-Benz в Атланте собрались больше 42 тысяч фанатов рэпера. Билеты стоили от 25 до 100 долларов.

В 2020 году Канье регистрировался в качестве кандидата в президенты Штатов. Тогда же Ким Кардашьян впервые публично рассказала о том, что у исполнителя диагностировано биполярное расстройство.

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