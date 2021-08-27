Пилотов «Победы» скосил коронавирус. Что делать, если у вас билет на ее рейсы

Фото: Артем Краснов /«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







О том, что среди пилотов «Победы» наблюдается вспышка коронавируса, РБК сообщил в пятницу днем. В компании признали, что как минимум десять летчиков отстранены от полетов из-за болезни или потому, что контактировали с подтвержденными больными.

В масштабах даже такого крупного перевозчика, а «Победа» — крупнейший лоукостер в России, — это заметная потеря. Ведь каждый из пилотов совершает минимум по два-три рейса в день, а их невыполнение или перенос автоматически приводит к сдвигу всего плотного графика полетов авиакомпании.



«Мы ни за какие деньги не будем рисковать здоровьем наших клиентов и экипажей, поэтому мы оперативно скорректировали полётную программу. Сейчас для нас самое главное — сохранить здоровье команды и доставить наших клиентов домой», — объяснили «Фонтанке» свою позицию в компании. В «Победе» признают: до конца сентября уже «скорректировано» около 50 рейсов. Речь о самых разных направлениях, среди них в пресс-службе назвали Анталию, Уфу, Владикавказ и др. «Клиентам мы предлагаем рейсы «Победы» в соседние даты, либо билеты на рейсы других авиакомпаний, либо оформляем полный возврат денег за билеты», — объясняют авиаторы.

Петербург можно назвать одним из крупных узлов для «Победы». Из 270 рейсов, которые компания выполняет в среднем в сутки, 30–32 вылета и столько же прилетов приходятся именно на «Пулково».

Что же делать петербуржцам, у которых сейчас на руках билеты на рейсы «Победы» на ближайшие дни. Хорошая новость — почти наверняка рейсы в и из «Пулково» не будут отменены. «Разлёт по маршрутной сети из Петербурга сохранен. Коррекция коснулась преимущественно Москвы», — рассказали «Фонтанке» в авиакомпании.



В аэропорту «Пулково» «Фонтанке» сообщили, что никаких сведений о сдвигах в расписании «Победы» у них нет. Все 32 рейса на сегодня, 30 на субботу и 32 — на воскресенье пока обозначены «по расписанию». Однако, разумеется, это лишь верхушка айсберга, ведь у многих рейсы не прямые, а с пересадкой в той же Москве. «В случае коррекции с клиентом незамедлительно связываются наши специалисты и предлагают аналогичный вариант перелёта — на соседние рейсы «Победы» или даже на рейсы других авиакомпаний», — заверили в компании.

Вместе с тем в соцсетях «Победы» уже видны следы паники некоторых пассажиров, которых коронавирусное поветрие среди пилотов все же коснулось.

Больше всего проблем у тех, кто летел в Турцию.

«У меня отменили рейс DP 840 из Анталии. Перерегистрировали на «Аэрофлот» в Шереметьево. Час назад оповестили. А у меня пересадка во Внуково. И вот как мне сейчас добраться из Шереметьево до Внуково с чемоданом? Времени 2 часа остается. В Москве не ориентируюсь. В «Победу» на платный номер звонить денег не напасешься. У меня сейчас просто руки опустились», — написала еще вчера пассажирка Елена.



«Мне тоже написали об отмене рейса из Внуково до Анталии, но даже не прислали никакой информации, откуда я теперь лечу. Сижу жду неизвестно чего», — расстраивается вместе с ней Вячеслав.

«Отменили рейс «Победы» (27.08.21. Анталия — Москва) и заменили его на «Азур эйр», дополнительный багаж, который был оплачен 22.08.21 на сайте «Победы», не включён в новые билеты «Азур эйр». Как быть и куда обращаться?» — задает понятный вопрос пользователь Instagram Mitrunechka. Он пока остался без ответа от представителей компании, зато нашлись попутчики — с той же проблемой.

«У меня такая же проблема. Сейчас дозвонилась в центр вынужденных изменений. Сказали, что вернут деньги за багаж и решайте проблему с «Азуром» сами», — переживает путешественница Тамара.

«А мне в центре вынужденных изменений сказали, что в билет «Азура» уже входит 20 кг багажа на человека», — хвастается еще один пассажир этого же отмененного рейса..

Также сидящая в Турции жительница Калининграда Юлия столкнулась с проблемами за сутки до вылета — ей пришло СМС с уведомлением о передаче ее рейса авиакомпании Azur Air. Обещали прислать сведения о новом рейсе, но пока тишина: «На почте ничего нет, в личном кабинете тоже все без изменений; у кого уточнить, верна ли информация?»



Стоит, кстати, отметить, все звонки пассажиров в службу информации «Победы» — платные. Цена — от 55 до 60 рублей за минуту. Причем у многих дозвониться получается не с первого раза — по умолчанию на большинстве сим-карт установлен запрет на звонки на «платные сервисы». С этим надо разбираться отдельно.

Не меньше тех, кто греется под турецким солнышком, и россиян, пытающихся улететь внутренними рейсами. «На каком основании отменили рейс DP485 (Внуково — Ульяновск. — Ред.) на 27 августа на 8 утра и перерегистрировали на другое время — 16:15? Ваши извинения ни к чему! День из-за вас слетает к чертям!» — ругается пассажир Андрей. Дмитрий из Ульяновска тоже негодует: «Здравствуйте, без согласия изменили рейс и дату вылета, были оплачены и забронированы места на рейс DP486, места 14А и 14В. Теперь нам без согласия изменили рейс на DP466, места 13А и 13В, нас это не устраивает. Нам необходимо быть в Москве в дату, которую выбрали и оплатили изначально!».

В Калининграде тоже все не слава богу. «Были куплены билеты на сегодня, на 27.08.2021, на рейс DP-406 Екатеринбург — Калининград с пересадкой в Москве (Внуково). За несколько часов до вылета рейс отменили. До поддержки (даже платной) не дозвониться. Поехали в аэропорт. В Кольцово очень недружелюбная представитель авиакомпании нас мурыжила 2 часа, на вопросы не отвечала, не помогала. В итоге представитель другой авиакомпании подсказал, как быть с возвратом», — пишет одна из пассажирок.



«Отменили без предупреждения рейс из Казани в Москву, целый самолёт с детьми сидят в аэропорту. Авиакомпания ничего не предлагает! Никого ни о чем не предупредили! Это все происходит сейчас в реальном времени!» — переживает Ирина из Москвы.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»