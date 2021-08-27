Как сообщает 27 августа ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с ликвидацией колейности с 1 по 11 сентября будут закрыты первая и вторая полосы, а также полоса безопасности на Большом Обуховском мосту через Неву на внешнем кольце КАД (57–58 километры). На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч. Генподрядчик ООО «Техносфера Инжиниринг» будет вести работы круглосуточно в две смены.
Сегодня пробок меньше, чем вчера. Утром загруженность дорог составила обычные 4 балла по шкале «Яндекса» (вчера утром было 5, а вечером вообще 9). Топ-5 пробок:
- внешняя сторона КАД от Рябовского шоссе до проспекта Культуры, 11,5 км,
- внутренняя сторона КАД и вантовый мост от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, 7,7 км,
- внутренняя сторона КАД от Московского шоссе до Дачного проспекта, 6,5 км,
- Колтушское шоссе от Центральной улицы до улицы Коммуны, 5,6 км,
- Новоприозерское шоссе от Токсовского шоссе до моста через реку Охту, 4,9 км.