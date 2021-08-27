Как сообщает 27 августа ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с ликвидацией колейности с 1 по 11 сентября будут закрыты первая и вторая полосы, а также полоса безопасности на Большом Обуховском мосту через Неву на внешнем кольце КАД (57–58 километры). На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч. Генподрядчик ООО «Техносфера Инжиниринг» будет вести работы круглосуточно в две смены.

