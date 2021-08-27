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Ещё больше пробок на КАД: на вантовом мосту закроют половину дороги

В топ-5 утренних пробок в Петербурге вошли три затора на КАД

На вантовом мосту перекроют две полосы из четырёх имеющихся, но не на внутреннем кольце, где всегда заторы, а на внешнем. Сегодня уже привычная пробка на внутреннем кольце в районе моста стала второй по длине в утренний час пик.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Как сообщает 27 августа ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с ликвидацией колейности с 1 по 11 сентября будут закрыты первая и вторая полосы, а также полоса безопасности на Большом Обуховском мосту через Неву на внешнем кольце КАД (57–58 километры). На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч. Генподрядчик ООО «Техносфера Инжиниринг» будет вести работы круглосуточно в две смены.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-запад»
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Сегодня пробок меньше, чем вчера. Утром загруженность дорог составила обычные 4 балла по шкале «Яндекса» (вчера утром было 5, а вечером вообще 9). Топ-5 пробок:

  • внешняя сторона КАД от Рябовского шоссе до проспекта Культуры, 11,5 км,
  • внутренняя сторона КАД и вантовый мост от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, 7,7 км,
  • внутренняя сторона КАД от Московского шоссе до Дачного проспекта, 6,5 км,
  • Колтушское шоссе от Центральной улицы до улицы Коммуны, 5,6 км,
  • Новоприозерское шоссе от Токсовского шоссе до моста через реку Охту, 4,9 км.
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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-запад»

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Комментарии (4)

Alexander_5e4cfced16b74
пробки! ещё пробки! нам нужно больше пробок!!!!

может, им какую другую пробку надо, а?
Ivan Topor
У вас вообще админы есть? Почему с попрошайками ничего сделать не могут и не хотят??
ЕнотПотоскун
Она же просит не хлеб, а на хлеб.
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