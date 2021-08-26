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Великое стояние. Петербург застрял в аномальных девятибалльных пробках

Дороги в Петербурге покраснели до максимума

Загруженность дорог в Петербурге к вечеру 26 августа достигла 9 баллов по шкале сервиса «Яндекс.Пробки».

Такого в городе не было давно, вечерний максимум обычно колеблется в пределах 6–7 баллов.

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В последние дни трафик растёт из-за приближающегося 1 сентября. Свою лепту вносит конец дачного сезона, ремонт на КАД, «Коле» и «Сортавале», а также дождь, который подлил масла в огонь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

lamer
Обнищавшие граждане стоят в пробках.
serglaz
Вернулись с каникул детки, маму их...))
За руль сели их яжематери и бабаньки, приехавшие с дач. И все эти табуны мечутся по городу, покупая шмотки к школе.
Вот и 9 баллов.
Зимой 20% трафика - это развозка детей по школам, кружкам, секциям и прочим занятиям.
Pilat
А мне вот сейчас в центр ехать надо....уже тоскую.
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