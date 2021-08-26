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Осенние пробки. Аномальная загруженность дорог зафиксирована в Петербурге, на КАД затор 13 км

В Петербурге растут пробки, они достигли 5 баллов

Приближение осени ощутили на себе автомобилисты, стоявшие в пробках на дорогах Петербурга 26 августа.

В утренний час пик загруженность дорог достигла 5 баллов по шкале «Яндекса» и сохраняется на этом уровне (изредка опускаясь до «четвёрки») до полудня. Такого давно не было, обычно летом по утрам бывает 4, иногда даже 3 балла. Кроме того, на этой неделе плотнее стало и по вечерам: во вторник и среду было по 8 баллов.

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Многокилометровые пробки сохраняются до сих пор, например, по данным «Яндекса» на 11:06, на востоке внутреннего кольца, в том числе на вантовом мосту через Неву, затор растянулся на 13,8 км — от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой.

В топ-5 крупнейших утренних пробок вошли четыре, образовавшиеся на КАД:

  • внутренняя сторона от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, 9 км,
  • внешняя сторона от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе, 8,1 км,
  • внутренняя сторона от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, 7,7 км,
  • внутренняя сторона от Московского шоссе до Дачного проспекта, 6,5 км.

На пятом месте — Новоприозерское шоссе (4,9 км от Токсовского шоссе до моста через реку Охту), по которому горожане возвращались после отдыха в выходные.

Заторы на КАД собираются из-за ограничений, введённых на месте дорожных работ. Прямо в этих пробках могут происходить аварии, ещё больше тормозящие поток. Например, утром фура задела легковую машину, попавшую в её слепую зону, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что ДТП произошло в 8:45 на 11-м километре внешнего кольца. При столкновении грузового и легкового автомобилей никто не пострадал.

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Комментарии (6)

265056402
лет 7 назад мне говорили, что в СПб в муравейниках жить нельзя, и транспорт это ужс. Но я видел, что вроде всё как-то едет, и в норке тепло. Но теперь хочется улучшения инфраструктуры, и его не будет.
265056402
Конечно тут вопрос в сравнении. Машины по сравнению с ОТ раза в 2-3 быстрее, т.е. попадание в пробку даёт обычную привычную среднюю скорость 15-20 км/ч, против нормальной для машины по городу 30-45 км/ч. Т.е. катастрофы нет, и народ просто ноет из-за недоступности туалета и срыва планов. С другой стороны ощущается, что транспорт брошен на произвол, и живёт как может. Плюс, судя по лихому вождению водитетей автобуса, сверху спущен какой-то потогонный приказ, обижающий по зарплате.
После ухода Гарюгина в движении метро наблюдается немножко раздолбайства, ощущение, что не все поезда исправны.
Мне видится, что надо забыть об односводчатых станциях, бесплатных дорогах, продуманных маршрутах... формализм победил, губернатор не умыл руки, а он продолжит свои хитрые дела.
Ждём в 2030 одну станцию метро и коллапса.
Zloi_prohozhiy
на видео дег?нерат на легковой сам под фуру полез, так что его не жалко.
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