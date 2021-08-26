Осенние пробки. Аномальная загруженность дорог зафиксирована в Петербурге, на КАД затор 13 км

В утренний час пик загруженность дорог достигла 5 баллов по шкале «Яндекса» и сохраняется на этом уровне (изредка опускаясь до «четвёрки») до полудня. Такого давно не было, обычно летом по утрам бывает 4, иногда даже 3 балла. Кроме того, на этой неделе плотнее стало и по вечерам: во вторник и среду было по 8 баллов.
Многокилометровые пробки сохраняются до сих пор, например, по данным «Яндекса» на 11:06, на востоке внутреннего кольца, в том числе на вантовом мосту через Неву, затор растянулся на 13,8 км — от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой.
В топ-5 крупнейших утренних пробок вошли четыре, образовавшиеся на КАД:
- внутренняя сторона от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, 9 км,
- внешняя сторона от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе, 8,1 км,
- внутренняя сторона от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, 7,7 км,
- внутренняя сторона от Московского шоссе до Дачного проспекта, 6,5 км.
На пятом месте — Новоприозерское шоссе (4,9 км от Токсовского шоссе до моста через реку Охту), по которому горожане возвращались после отдыха в выходные.
Заторы на КАД собираются из-за ограничений, введённых на месте дорожных работ. Прямо в этих пробках могут происходить аварии, ещё больше тормозящие поток. Например, утром фура задела легковую машину, попавшую в её слепую зону, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что ДТП произошло в 8:45 на 11-м километре внешнего кольца. При столкновении грузового и легкового автомобилей никто не пострадал.