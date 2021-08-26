Осенние пробки. Аномальная загруженность дорог зафиксирована в Петербурге, на КАД затор 13 км

В утренний час пик загруженность дорог достигла 5 баллов по шкале «Яндекса» и сохраняется на этом уровне (изредка опускаясь до «четвёрки») до полудня. Такого давно не было, обычно летом по утрам бывает 4, иногда даже 3 балла. Кроме того, на этой неделе плотнее стало и по вечерам: во вторник и среду было по 8 баллов.

Многокилометровые пробки сохраняются до сих пор, например, по данным «Яндекса» на 11:06, на востоке внутреннего кольца, в том числе на вантовом мосту через Неву, затор растянулся на 13,8 км — от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой.

В топ-5 крупнейших утренних пробок вошли четыре, образовавшиеся на КАД:



внутренняя сторона от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, 9 км,



внешняя сторона от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе, 8,1 км,



внутренняя сторона от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, 7,7 км,



внутренняя сторона от Московского шоссе до Дачного проспекта, 6,5 км.



На пятом месте — Новоприозерское шоссе (4,9 км от Токсовского шоссе до моста через реку Охту), по которому горожане возвращались после отдыха в выходные.



Заторы на КАД собираются из-за ограничений, введённых на месте дорожных работ. Прямо в этих пробках могут происходить аварии, ещё больше тормозящие поток. Например, утром фура задела легковую машину, попавшую в её слепую зону, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

