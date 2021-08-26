Дорожные работы будут поочередно перекрывать все съезды на развязке кольцевой автодороги Петербурга в Мурино. Ремонт продлится до середины октября.

Как сообщает 26 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 сентября по 10 октября на развязке с автодорогой Санкт-Петербург — Матокса на 31-м километре КАД будут устранять колейность. В связи с этим поочередно будут полностью перекрывать все съезды.

Перекрытие одного съезда будет длиться не более двух суток. Объехать можно будет по оставшимся съездам развязки, соседним развязкам с проспектом Культуры и Пискаревским проспектом либо по улицам Петербурга и Ленобласти. Работы ведет ООО «Техносфера Инжиниринг».